Die Eurodreams-Lotterie wird in der Schweiz und in sieben weiteren europäischen Ländern angeboten. Keystone

Die Ziehung der Eurodreams-Lotterie brachte am Montagabend zwei glückliche Gewiner*innen hervor. Eine Person aus Spanien darf sich über eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren freuen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Glückspilz aus Spanien hat am Montagabend in der Lotterie «Eurodreams» eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren gewonnen.

Eine zweite Person kann sich über eine monatliche Rente von 2222 Franken während fünf Jahren freuen.

Die Glückszahlen lauteten 8, 16, 25, 29, 31 und 34 sowie die Sonderzahl «dream» 2. Mehr anzeigen

Ein Glückspilz hat am Montagabend in der Lotterie «Eurodreams» den Hauptpreis gewonnen. Die Person aus Spanien darf sich über eine monatliche Rente von 22'222 Franken während 30 Jahren freuen. Die Glückszahlen lauteten 8, 16, 25, 29, 31 und 34 sowie die Sonderzahl «dream» 2.

Der Haupttreffer wurde in Spanien erzielt, einem von acht Ländern, die das Spiel anbieten. In der Schweiz wird Eurodreams von der Loterie Romande und in der Deutschschweiz von Swisslos betrieben.

Die Lotterie-Ziehung brachte noch eine zweite glückliche Gewinner*in hervor: Ein weitere Person kann sich über eine monatliche Rente von 2222 Franken während fünf Jahren freuen. Die Person tippte ebenfalls alle sechs Zahlen richtig, allerdings ohne die Sonderzahl.

Die Ziehung des Spiels findet jeweils am Montag- und Donnerstagabend statt.