Stacheldraht am Erweiterungsbau Baesslergut II in Base. Zwei Häftlinge konnten trotzdem entkommen. Symbolbild: Keystone

Aus dem Gefängnis Bässlergut in Basel sind am Freitagnachmittag zwei Häftlinge entwichen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Algerier, der in Untersuchungshaft sass. Der zweite Entwichene, ein 22-jähriger Tunesier, befand sich im vorzeitigen Strafvollzug, wie das Basler Justiz- und Polizeidepartement mitteilte.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aus dem Gefängnis Bässlergut in Basel sind zwei Häftlinge ausgebrochen.

Die Flüchtigen stammen aus Tunesien und Algerien.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Der Tunesier ist wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise beschuldigt. Dem Algerier wirft die Staatsanwaltschaft versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte mehrfache schwere Körperverletzung, Angriff, Raub, mehrfachen Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beschimpfung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung vor.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Sie hat zur Fahndung nach den Flüchtigen Strafverfolgungsbehörden im In- und Ausland beigezogen. Bis am Abend blieb die Suche erfolglos.

sda