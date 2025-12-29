Dramatische Aufnahmen aus New Jersey – Zwei Helikopter kollidieren in der Luft und stürzen ab Zwei Helikopter crashen kurz nach dem Start ineinander, einer geht in Flammen auf. Ein Pilot stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die US-Behörden ermitteln zur Ursache des Unglücks bei Hammonton. 29.12.2025

Zwei Helikopter stossen kurz nach dem Start ineinander, einer geht in Flammen auf. Ein Pilot stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die US-Behörden ermitteln zur Ursache des Unglücks bei Hammonton.

Der Zusammenstoss ereignete sich am Sonntagvormittag nahe dem Hammonton Municipal Airport, rund 55 Kilometer südlich von Philadelphia.

Nach Angaben der Polizei gingen demnach um 11:25 Uhr Ortszeit mehrere Notrufe ein. Ein Sprecher der Stadt bestätigte, dass es sich um einen Unfall mit zwei Hubschraubern handelte, von denen einer nach dem Aufprall in Flammen aufging. Beide Maschinen stürzten danach ab.

Einsatzkräfte vor Ort und laufende Ermittlungen

Feuerwehr und Rettungsdienste rückten sofort zum Unfallort aus. Die US-amerikanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) und die Nationale Behörde für Transportsicherheit (NTSB) übernehmen nun die Ermittlungen und prüfen Piloten, Technik und Umstände des Flugbetriebs zum Zeitpunkt der Kollision.

Mehr Videos aus dem Ressort