  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dramatische Aufnahmen aus New Jersey Zwei Helikopter kollidieren in der Luft und stürzen ab

Christian Thumshirn

29.12.2025

Dramatische Aufnahmen aus New Jersey – Zwei Helikopter kollidieren in der Luft und stürzen ab

Dramatische Aufnahmen aus New Jersey – Zwei Helikopter kollidieren in der Luft und stürzen ab

Zwei Helikopter crashen kurz nach dem Start ineinander, einer geht in Flammen auf. Ein Pilot stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die US-Behörden ermitteln zur Ursache des Unglücks bei Hammonton.

29.12.2025

Zwei Helikopter stossen kurz nach dem Start ineinander, einer geht in Flammen auf. Ein Pilot stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die US-Behörden ermitteln zur Ursache des Unglücks bei Hammonton.

Christian Thumshirn

29.12.2025, 10:37

Der Zusammenstoss ereignete sich am Sonntagvormittag nahe dem Hammonton Municipal Airport, rund 55 Kilometer südlich von Philadelphia.

Nach Angaben der Polizei gingen demnach um 11:25 Uhr Ortszeit mehrere Notrufe ein. Ein Sprecher der Stadt bestätigte, dass es sich um einen Unfall mit zwei Hubschraubern handelte, von denen einer nach dem Aufprall in Flammen aufging. Beide Maschinen stürzten danach ab.

Einsatzkräfte vor Ort und laufende Ermittlungen

Feuerwehr und Rettungsdienste rückten sofort zum Unfallort aus. Die US-amerikanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) und die Nationale Behörde für Transportsicherheit (NTSB) übernehmen nun die Ermittlungen und prüfen Piloten, Technik und Umstände des Flugbetriebs zum Zeitpunkt der Kollision.

Mehr Videos aus dem Ressort

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Ein Skydiver bleibt am Flugzeug hängen – sein Reservefallschirm verhakt sich am Flügel. Hilflos baumelnd, nur mit einem Messer ausgerüstet, kämpft er um sein Leben. Das Video zeigt, wie er um sein Leben kämpft.

11.12.2025

Mehr zum Thema

Politik. Türkei übergibt Leichen des Flugzeugabsturzes an Libyen

PolitikTürkei übergibt Leichen des Flugzeugabsturzes an Libyen

Trümmer gefunden. Libyscher Militärchef stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei

Trümmer gefundenLibyscher Militärchef stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei

Er schrieb Songs für Taylor Swift und Bon Jovi. Country-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Er schrieb Songs für Taylor Swift und Bon JoviCountry-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Meistgelesen

Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage
Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph
Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich um Voliere in Nachlassstundung
Monica Kissling: «Im neuen Jahr kannst du vieles klären»