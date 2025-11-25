  1. Privatkunden
Zwei Kletterer gerettet Zwei Bergsteiger sterben am höchsten Berg Neuseelands

dpa

25.11.2025 - 05:43

Der Aoraki gilt unter Bergsteigern als der gefährlichste Berg Neuseelands. (Archivbild)
Der Aoraki gilt unter Bergsteigern als der gefährlichste Berg Neuseelands. (Archivbild)
Bild: Keystone/AP Photo/Carey J. Williams

Zwei Bergsteiger verunglücken am Aoraki. Trotz guter Bedingungen werden ihre Leichen erst am Morgen gefunden. Was macht Neuseelands höchsten Berg, der auch als Mount Cook bekannt ist, so gefährlich?

DPA

25.11.2025, 05:43

25.11.2025, 06:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An Neuseelands höchstem Berg sind zwei Alpinisten tödlich verunglückt.
  • Einsatzkräfte waren am späten Montagabend (Ortszeit) alarmiert worden, weil vier Kletterer auf der Westseite des rund 3700 Meter hohen Aoraki dringend Hilfe benötigten.
  • Zwei der Alpinisten konnten der Polizei zufolge unverletzt gerettet und in der Nacht per Helikopter vom Berg geholt werden.
Mehr anzeigen

An Neuseelands höchstem Berg sind zwei Alpinisten tödlich verunglückt. Die neuseeländische Polizei berichtete dem «Timaru Herald», dass die beiden durch ein Seil verbunden gewesen seien, als sie nahe dem Gipfel des Aoraki abgestürzt seien. Einsatzkräfte waren am späten Montagabend (Ortszeit) alarmiert worden, weil vier Kletterer auf der Westseite des rund 3700 Meter hohen Aoraki (auch Mount Cook genannt) dringend Hilfe benötigten. Bei der Gruppe habe es sich um zwei Neuseeländer und zwei Ausländer gehandelt, berichtete der Sender Radio New Zealand.

Zwei der Alpinisten konnten der Polizei zufolge unverletzt gerettet und in der Nacht per Helikopter vom Berg geholt werden. Von den beiden anderen fehlte trotz guter Bedingungen am Berg zunächst jede Spur.

Starkregen und Schnee vorhergesagt. Drei Bergsteiger auf Neuseelands höchstem Berg vermisst

Starkregen und Schnee vorhergesagtDrei Bergsteiger auf Neuseelands höchstem Berg vermisst

Ein Opfer war bekannter Bergführer

Ihre Leichen wurden schliesslich am Morgen entdeckt und laut Polizeisprecherin Vicki Walker später geborgen. Laut Berichten waren die Männer abgestürzt. Nach Informationen des neuseeländischen Portals «Stuff» soll es sich bei einem der Toten um einen bekannten und international anerkannten Bergführer handeln.

Das Portal zitierte einen lokalen Kletterer mit den Worten, die Verhältnisse seien zuletzt «sehr gut» gewesen, allerdings könne sich die Lage am Aoraki ständig ändern. Der Gipfelgrat sei stark vereist – jeder Ausrutscher könne schwerwiegende Folgen haben.

Was macht den Berg so gefährlich?

Der Aoraki, dessen Gipfel 1894 erstmals bezwungen wurde, gilt unter Bergsteigern als der gefährlichste Berg Neuseelands. Er liegt in den Neuseeländischen Alpen auf der Südinsel. Berüchtigt sind seine technisch anspruchsvollen Kletterpassagen sowie extreme Wetterumschwünge mit Lawinenabgängen. Zahlreiche Menschen sind auf dem Weg zu seinem majestätischen Gipfel ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr verschwanden dort drei Bergsteiger – sie wurden bis heute nicht gefunden.

