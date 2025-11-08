  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Bel-Air-Komplex Zwei Leichen in Lausanne gefunden

SDA

8.11.2025 - 22:40

Der Bel-Air-Komplex in der Innenstadt von Lausanne.
Der Bel-Air-Komplex in der Innenstadt von Lausanne.
Keystone/Thomas Delley (Archivbild)

Am Samstag sind in und um den Bel-Air-Gebäudekomplex in Lausanne zwei Leichen gefunden worden. 

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

08.11.2025, 22:40

08.11.2025, 22:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Bel-Air-Gebäudekomplex in der Innenstadt von Lausanne sind am Samstag zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt.
  • Ein Mann lag leblos ausserhalb auf der Fahrbahn, später wurde der Körper einer Frau in der Wohnung entdeckt, aus der laut Polizei das erste Opfer gestürzt war.
  • Der Mann sei aus einer Höhe von rund 35 Metern heruntergestürzt.
  • Die Kinder des Paares wurden in Obhut genommen.
Mehr anzeigen

Zwei Leichen sind am Samstag in Lausanne gefunden worden – beide in und um den Bel-Air-Gebäudekomplex in der Innenstadt. Ein Mann lag leblos ausserhalb auf der Fahrbahn, später wurde der Körper einer Frau in der Wohnung entdeckt, aus der laut Polizei das erste Opfer gestürzt war.

Kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Leiche auf der Strasse liege, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen habe der Tod des Mannes festgestellt werden müssen, der aus einer Höhe von rund 35 Metern heruntergestürzt war.

Die Polizei begab sich daraufhin zum Haus des Toten in der Nähe der Absturzstelle und fand dort in einer Wohnung den leblosen Körper von dessen Ehefrau. Die Kinder des Paares wurden in Obhut genommen.

Für den Einsatz wurden Stadt- und Kantonspolizei mobilisiert sowie medizinisches und notfallpsychologisches Personal. Am späten Samstagabend waren die Ermittlungen noch im Gange.

Meistgelesen

Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas
«Das ist es, was der Präsident will»: Gibt es bald ein Trump-Stadion in Washington?
Was geschah auf der Epstein-Ranch in New Mexiko?
Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes
«Beschäftigt mich schon so lange» – Zeugin bricht nach sechs Jahren ihr Schweigen