Paris Zwei Männer nach Millionen-Schmuckraub festgenommen

SDA

1.9.2025 - 05:34

Zwei Verdächtige wurden am Gare de Lyon in Paris in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. (Archivbild)
Zwei Verdächtige wurden am Gare de Lyon in Paris in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. (Archivbild)
Bild: Keystone

Zwei Männer sind in Paris mit Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro festgenommen worden. 

Keystone-SDA

01.09.2025, 05:34

01.09.2025, 05:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Männer sind in Paris mit Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro festgenommen worden.
  • Die beiden Verdächtigen, von denen einer minderjährig ist, wurden am Bahnhof Gare de Lyon in Gewahrsam genommen.
Mehr anzeigen

Die beiden Verdächtigen, von denen einer minderjährig ist, wurden am Bahnhof Gare de Lyon in Gewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Laut einem Bericht der Zeitung «Le Parisien» fanden die Beamten den Schmuck, darunter eine Rolex-Uhr, eine Halskette im Wert von schätzungsweise fünf Millionen Euro und Ohrringe im Wert von zwei Millionen Euro, in einer Socke, die einer der beiden Männer in seine Unterhose gestopft hatte.

Dem Bericht zufolge waren die beiden polizeibekannten Verdächtigen der Polizei am Samstag bei einer Routinekontrolle an dem Pariser Bahnhof im Netz gegangen. In ihrem Koffer wurde demnach ein Trennschleifer entdeckt.

