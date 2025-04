Zwei Personen sind am Sonntagmittag in Stechelberg im Berner Oberland tödlich abgestürzt. (Archivbild) Keystone

Ein 58-jähriger Schweizer aus dem Kanton Tessin und eine 28-jährige Schweizerin aus dem Kanton Luzern sind am Sonntagmittag in Stechelberg im Berner Oberland tödlich abgestürzt. Eine dritte Person wurde verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Seilschaft mit drei Personen rutschte im Berner Oberland über ein Schneefeld in felsiges Gelände.

Eine Person wurde tot geborgen, zwei weitere wurden verletzt ins Spital geflogen.

Dort verstarb ein weiteres Mitglied der Seilschaft. Mehr anzeigen

Der Absturz in der Region Rottalsattel in der Gemeinde Lauterbrunnen wurde laut er Kantonspolizei Bern am Sonntag kurz nach 12 Uhr gemeldet. Laut ersten Informationen stürzte eine Seilschaft mit drei Personen beim Abstieg aus Richtung Jungfrau zum Rottalsattel. Sie rutschten mehrere Meter über ein Schneefeld in felsiges Gelände.

Eine Person wurde tot geborgen, zwei weitere wurden verletzt ins Spital geflogen. Eine der Verletzten starb später an ihren Verletzungen. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft aufgenommen.