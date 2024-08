Die Kantonspolizei Bern rückte mit mehreren Patrouillen und Ambulanzen aus. Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa

In Unterseen BE bei Interlaken hat am frühen Dienstagabend ein grosser Polizeieinsatz wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Restaurant an der Bahnhofstrasse stattgefunden. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Sie wurden mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Kurz vor 18 Uhr sei eine Meldung eingegangen, dass in dem Restaurant eine Auseinandersetzung zwischen einigen Personen stattfinde. Die Kantonspolizei rückte daraufhin mit mehreren Patrouillen und zwei Ambulanzen aus.

Die Auseinandersetzung war beim Eintreffen der Patrouillen bereits vorbei, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Weitere Abklärungen zum Hergang des Vorfalls seien im Gange.

