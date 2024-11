Die St. Galler Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. sda (Symbolbild)

Bei einem Gewaltdelikt in St. Gallen sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Der Tathergang ist bislang unklar, die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In St. Gallen sind am Mittwochabend eine Frau und ein Mann bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt worden.

Der Tathergang ist bislang unklar.

Beide Personen wurden ins Spital gebracht und dort notoperiert worden.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei nahmen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Gewaltdelikts auf. Mehr anzeigen

Ein 36-jähriger Schweizer und eine unidentifizierte Frau sind am Mittwochabend bei einem Gewaltdelikt in St. Gallen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben trug die Frau schwerste Verletzungen davon. Der Tathergang war am Abend nicht klar.

Bei der Notrufzentrale ging kurz vor 18.30 Uhr die Nachricht ein, wonach eine Frau in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses dringend Hilfe benötige. Die ausgerückte Patrouille fand den Mann und die schwerst verletzte Frau, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Rettungskräfte und Notärzte brachten die beiden ins Spital. Dort wurden sie notoperiert. Die Identität der Frau war am Abend nach Polizeiangaben nicht geklärt

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei nahmen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Gewaltdelikts auf. Die Kantonspolizei ging von keinen weiteren beteiligten Personen aus. Neben einem Grossaufgebot von Stadt- und Kantonspolizei standen Rettungskräfte und die Berufsfeuerwehr bei der Bergung der Verletzten im Einsatz.

