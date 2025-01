Lawine verschüttet zwei Skitourengänger in Davos – tot

Zwei niederländische Skitourengänger sind am Sertigpass von einer Lawine verschüttet worden. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Keystone

Am Donnerstag sind zwei Skitourengänger von einer Lawine in Davos verschüttet worden. Die beiden Niederländer haben das Unglück nicht überlebt.

Zwei niederländische Skitourengänger sind am Donnerstagmittag am Sertigpass in Davos von einer Lawine verschüttet worden. Die beiden Männer im Alter von 31 und 35 Jahren konnten nur noch tot geborgen werden.

Ein Schweizer Skilehrer sei am Donnerstagmorgen mit drei Gästen von Sertig Dörfli aus mit Tourenskis ins Chüealptal aufgebrochen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Als sie sich kurz vor 13 Uhr im Aufstieg zum 2739 Meter hohen Sertigpass befanden, hätten sich nacheinander zwei Lawinen gelöst. Diese verschütteten zwei Personen ganz und eine teilweise. Die beiden ganz Verschütteten konnten nur noch tot geborgen werden

Die Tourengänger waren mit Lawinenverschüttetensuchgeräten und Lawinenairbags ausgerüstet.