In New York wurden am Montag mehrere Menschen an verschiedenen Orten Opfer von Messerangriffen. Einer der Tatorte befand sich in der nähe des UNO-Hauptquartiers.

An verschiedenen Orten in New York City werden Menschen am Montag durch Messerstiche getötet oder verletzt. Der Verdacht erhärtet sich, dass die Taten zusammenhängen.

Nach Messerstechereien mit mindestens zwei Toten im New Yorker Stadtteil Manhattan ist eine Person festgenommen worden. Die Motive für die ähnlich verübten Gewalttaten in verschiedenen Teilen Manhattans würden weiter untersucht.

«Heute sind drei unschuldige New Yorker, die einfach ihrem Alltag nachgegangen sind, Opfer eines schrecklichen, schrecklichen Angriffs geworden. Zwei haben ihr Leben verloren. Eine kämpft um ihr Leben», sagte Bürgermeister Eric Adams.

Die Taten begannen Polizeiangaben zufolge am Montagmorgen New Yorker Zeit im Südwesten Manhattans. Ohne Vorwarnung sei dort ein Bauarbeiter in den Bauch gestochen worden. Der Angriff schien wahllos zu sein, dem Vorfall sei offenbar kein Streit vorhergegangen. Der Täter konnte fliehen, das Opfer starb im Krankenhaus.

Nur zwei Stunden später wurde der Polizei zufolge ein Fischer am East River im östlichen Teil Manhattans niedergestochen. Auch er starb.

Weitere 30 Minuten später griff der Täter eine Frau vor dem UN-Gebäude am East River an und verletzte sie schwer. Nur wenige Strassen entfernt wurde er festgenommen. Der Mann wurde als 51-jähriger Obdachloser identifiziert, der bereits acht Mal wegen Straftaten hinter Gittern sass.

