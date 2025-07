Die Altstadt von Castelsardo im Nordwesten Sardiniens. Keystone/Christian Röwekamp

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Sardinien sind zwei junge Männer ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden ins Spital gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Frontalzusammenstoss auf Sardinien starben zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, ein weiterer Jugendlicher wurde schwer verletzt.

Die drei Freunde marokkanischer Herkunft waren auf dem Weg zur Arbeit in einem Wasserpark. Zwei deutsche Touristinnen im zweiten Fahrzeug wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die stark befahrene Strasse wurde vorübergehend gesperrt, der Wasserpark blieb aus Trauer am Sonntag geschlossen. Mehr anzeigen

Die zwei jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren waren laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa auf dem Weg zur Arbeit, als ihr Auto frontal mit einem anderen Wagen zusammenstiess. Ein dritter Mitfahrer, ein 16-jähriger Freund der beiden, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In dem zweiten Fahrzeug sassen laut Angaben der Nachrichtenagentur Adnkronos zwei Touristinnen, bei denen es sich demnach um deutsche Staatsbürgerinnen handeln soll. Sie wurden verletzt in ein Krankenhaus in Nuoro im nordöstlichen Zentralsardinien eingeliefert. Eine Bestätigung zu ihrer Herkunft oder dem Gesundheitszustand durch die Behörden lag zunächst nicht vor.

Wie Ansa berichtet, waren die zwei jungen Männer marokkanischer Herkunft und arbeiteten in einem Wasserpark auf der Costa Smeralda im Norden der Insel. Dieser blieb am Sonntag aus Trauer geschlossen. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 8.15 Uhr auf der Staatsstrasse 125 nahe der Gemeinde Arzachena, unweit der beliebten Küstenregion.

Die mehr als 350 Kilometer lange Schnellstrasse, die von der Inselhauptstadt Cagliari im Süden durch bergige Regionen bis in den Norden Sardiniens führt, gilt als landschaftlich reizvoll und ist stark befahren. Die Strasse wurde bei Arzachena nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.