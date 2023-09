Polizisten am Tatort in Ottawa. Bild: IMAGO/ZUMA Press/Justin Tang

In Kanada sind auf dem Parkplatz eines unter anderem für Hochzeitsfeiern verwendeten Konferenzzentrums zwei Menschen durch Schüsse getötet worden.

Bei dem Vorfall in Ottawa seien zwei Männer aus Toronto im Alter von 26 und 29 Jahren getötet und sechs US-Staatsbürger verletzt worden, erklärte die Polizei am Sonntag. Bis zum Sonntagnachmittag gab es keine Festnahmen. Die Opfer nahmen nach Polizeiangaben an einem Hochzeitsempfang in einem Konferenzzentrum in der Nähe des Ottawa International Airport teil.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls am Samstagabend fanden zwei Hochzeitsfeiern an dem Veranstaltungsort statt. Um 22.21 Uhr (Sonntag, 04.21 Uhr MESZ) wurden Schüsse auf dem Parkplatz abgefeuert.

Augenzeugen erzählten der Nachrichtenagentur AFP von anschliessendem Chaos, als Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Ein Augenzeuge berichtete von «schnellem Feuer, dann Schreie, dann gab es eine Pause und dann waren da mehr Schüsse, wahrscheinlich 15 bis 16 mehr Schüsse».

Polizei fügt «Puzzlestücke» zusammen

Polizeikommissar Martin Groulx sagte AFP, die Polizei sei dabei, «die Puzzlestücke zusammenzufügen». Es gebe keine Hinweise auf Hasskriminalität, «aber wir schliessen diese Option nicht aus». Die Ermittlungen hätten noch kein Motiv ergeben.

Mit den zwei Todesfällen steigt die Zahl der Morde in Ottawa seit Jahresbeginn auf zwölf. Mehrere kanadische Städte haben nach Regierungsangaben in den vergangenen Jahren einen Anstieg bei bewaffneten Gewalttaten verzeichnet, darunter öfter auftretende Vorfälle mit Schusswaffen. Seit 2009 gab es einen Anstieg von 81 Prozent bei Schusswaffengewalt.

SDA/dor