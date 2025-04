Zwei Tote in einem Güllebecken gefunden - Gallery In diesen Güllebecken wurden die beiden Toten entdeckt. Bild: dpa Die Umstände geben Rätsel auf – eine rechtsmedizinische Untersuchung läuft. Bild: dpa Frühestens Mittwoch sollen Ergebnisse der Untersuchung erste Antworten liefern. Bild: dpa Zwei Tote in einem Güllebecken gefunden - Gallery In diesen Güllebecken wurden die beiden Toten entdeckt. Bild: dpa Die Umstände geben Rätsel auf – eine rechtsmedizinische Untersuchung läuft. Bild: dpa Frühestens Mittwoch sollen Ergebnisse der Untersuchung erste Antworten liefern. Bild: dpa

In einem kleinen Ort in der Nähe von Dresden in Deutschland werden zwei Tote gefunden – ein Mann und eine Frau. Was ist passiert?

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rätselhafte Todesfälle in Gröditz nordwestlich von Dresden in Deutschland.

Ein Mann und eine Frau wurden tot in einem Güllebecken aufgefunden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dresden führen ein Todesermittlungsverfahren. Mehr anzeigen

In einem Güllebecken in Gröditz nordwestlich von Dresden sind zwei Tote gefunden worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, wie die Polizei mitteilte – die Identität der Toten war demnach zunächst unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dresden führen dazu ein Todesermittlungsverfahren.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen

Die Leichen wurden den Angaben zufolge am Montagnachmittag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes im Ortsteil Spansberg entdeckt. Es handele sich aber nicht um Mitarbeiter dieses Betriebes, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Fremdeinwirkungen lägen aktuell nicht vor, die rechtsmedizinische Untersuchung der beiden Leichen dauere aber noch an. Mit einem Ergebnis sei frühestens für Mittwoch zu rechnen.

Die Polizei hat den Fundort abgesichert, Ermittler und Kriminaltechniker untersuchen das Güllebecken. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Gröditz hat knapp 7000 Einwohner.