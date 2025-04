Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Wohnungsbrand unter Kontrolle zu bekommen und Hausbewohner zu retten. APA/FEUERWEHR STADT GMÜND

Zwei Kinder sind am Samstag bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd in Niederösterreich ums Leben gekommen.

Keystone-SDA, tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Gmünd in Niederösterreich kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Zwei Kinder kamen ums Leben.

Die Mutter wurde schwer verletzt, fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Die Mutter der beiden bei einem Wohnungsbrand in Gmünd gestorbenen Kinder wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr auf Anfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte. Ein Notarzthubschrauber transportierte die Frau ab.

Mehrere Bewohner wurden aus dem Objekt gerettet, fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wie das Bezirkskommando berichtete. Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die betroffenen Kinder sind Medienberichten zufolge zwei und vier Jahre alt. Beide wurden in der Brandwohnung entdeckt und aus dem Gefahrenbereich gerettet, hiess es in einer Aussendung des Bezirkskommandos Gmünd. «Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Feuerwehr und Rettungsdienst konnten keine Lebenszeichen festgestellt werden», wurde betont.