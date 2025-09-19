Einsatzkräfte am Donnerstagabend am Unfallort in Glattbrugg. Bild: Screenshot BRK News

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Glattbrugg ZH sollen am Donnerstagabend laut Medienberichten zwei Personen ums Leben gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe.

Keystone-SDA SDA

Ein 19-Jähriger Autofahrer soll eine Gruppe von fünf Personen auf einem Trottoir erfasst haben, wie «Blick» und «20 Minuten» in der Nacht auf Freitag online schreiben. Zwei sollen mitgeschleift worden sein. Beide News-Portale bezogen sich in ihrer Berichterstattung auf BRK News.

Ein 29-jähriger Mann sowie eine 70-jährige Frauen seien ihren Verletzungen erlegen, hiess es in den Berichten weiter. Der unverletzte Autolenker sei nach dem Unfall festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe, hiess es weiter. Der Unfall soll sich kurz nach 20 Uhr in der Schulstrasse ereignet haben.

Die Kantonspolizei Zürich will am Freitag «bei Tageszeit» über den Einsatz in Glattbrugg informieren, wie sie auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.