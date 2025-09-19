  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Glattbrugg ZH Medienberichte: Autofahrer kracht in Fussgänger – zwei Tote

SDA

19.9.2025 - 04:58

Einsatzkräfte am Donnerstagabend am Unfallort in Glattbrugg.
Einsatzkräfte am Donnerstagabend am Unfallort in Glattbrugg.
Bild: Screenshot BRK News

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Glattbrugg ZH sollen am Donnerstagabend laut Medienberichten zwei Personen ums Leben gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe.

Keystone-SDA

19.09.2025, 04:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem schweren Verkehrsunfall in Glattbrugg ZH sollen am Donnerstagabend laut Medienberichten zwei Personen ums Leben gekommen sein.
  • Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lediglich einen Einsatz in Glattbrugg.
  • Ein 19-Jähriger Autofahrer soll eine Gruppe von fünf Personen auf einem Trottoir erfasst haben.
  • Ein 29-jähriger Mann sowie eine 70-jährige Frauen sollen ihren Verletzungen erlegen sein.
  • Der unverletzte Autolenker soll nach dem Unfall festgenommen worden sein.
  • Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe.
Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lediglich einen Einsatz in Glattbrugg.

Ein 19-Jähriger Autofahrer soll eine Gruppe von fünf Personen auf einem Trottoir erfasst haben, wie «Blick» und «20 Minuten» in der Nacht auf Freitag online schreiben. Zwei sollen mitgeschleift worden sein. Beide News-Portale bezogen sich in ihrer Berichterstattung auf BRK News.

Ein 29-jähriger Mann sowie eine 70-jährige Frauen seien ihren Verletzungen erlegen, hiess es in den Berichten weiter. Der unverletzte Autolenker sei nach dem Unfall festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe, hiess es weiter. Der Unfall soll sich kurz nach 20 Uhr in der Schulstrasse ereignet haben.

Die Kantonspolizei Zürich will am Freitag «bei Tageszeit» über den Einsatz in Glattbrugg informieren, wie sie auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Meistgelesen

Wenn Opfer Täter werden – ein Land verliert unter Trump sein Mitgefühl
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Für diesen Direktflug musst du 29 Stunden im Flugzeug sitzen
Die Schweiz kann sich modernen Drohnenkiller nicht leisten

Mehr aus dem Ressort

Neuer Guinness-Weltrekord. Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Neuer Guinness-WeltrekordEin Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Forscher rätseln. Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Forscher rätselnToter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Kurioser Vorfall. Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Kurioser VorfallDank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch