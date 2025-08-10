  1. Privatkunden
Trümmerwüste am Unfallort Zwei Verletzte nach Frontalkollision mit Linienbus im Greyerzerland

tpfi

10.8.2025 - 16:20

So sah der Linienbus nach der Kollision aus.
So sah der Linienbus nach der Kollision aus.
Bild: Keystone

Bei La Tour-de-Trême FR ist am Sonntagmorgen ein 22-Jähriger mit seinem Auto frontal in einen Linienbus geprallt. Beide Lenker mussten mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Keystone-SDA, tpfi

10.08.2025, 16:20

10.08.2025, 16:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei La Tour-de-Trême FR ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto frontal in einen Linienbus geprallt.
  • Das Auto des 22-Jährigen wurde nach dem Zusammenprall  weggeschleudert und blieb unterhalb der Strasse auf dem Dach liegen.
  • Beide Lenker mussten mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.
Mehr anzeigen

Wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte, geriet der 22-Jährige vor dem Unfall aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit dem Bus der Freiburger Verkehrsbetriebe TPF zusammen.

Nach dem Zusammenprall wurde das Auto des 22-Jährigen weg geschleudert und blieb unterhalb der Strasse auf dem Dach liegen. Die Strasse musste nach dem Unfall während vier Stunden gesperrt werden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. La Tour-de-Trême gehört zur Agglomeration Bulle.

