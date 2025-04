Die Feuerwehren sind wegen der heftigen Regenfälle im Grosseinsatz. Vigili del Fuoco

Norditalien ist von schweren Unwettern heimgesucht worden. In der Provinz Vicenza hat ein über die Ufer tretender Fluss ein Auto mit einem Vater und seinem Sohn an Bord weggerissen. Die Suche ist in Gang.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Valdagno, Provinz Vicenza in Norditalien werden ein Vater und sein Sohn vermisst, nachdem sie vermutlich mit ihrem Auto in eine durch Hochwasser verursachte Erdspalte gestürzt sind.

Rettungsteams mit Tauchern, einem Helkopter und Drohnen suchen nach den Vermissten.

In einem Dorf in der Nähe von Turin ist ein 92-Jähriger in seinem Haus von Wassermassen überrascht worden und ertrunken. Mehr anzeigen

In Valdagno suchen Rettungskräfte seit den frühen Morgenstunden nach einem Vater und seinem Sohn, berichtet «Vicenza Today». Die beiden Männer seien vermutlich mit ihrem Auto in eine vom Hochwasser aufgerissene Erdspalte gestürzt.

Die Suche wird von Teams aus Vicenza, Flussrettungsspezialisten, Tauchern und Drohnen unterstützt. Auch ein Hubschrauber aus Venedig ist im Einsatz. Berichten zufolge waren die beiden auf dem Weg, um der Zivilschutzbehörde zu helfen.

Crollo del ponte dei Nori, inghiottiti con l'auto dalla voragine: ricerche in corso https://t.co/DwCwhsG8wy https://t.co/hEPh49aa1r — Vicenza Today (@Vicenza_Today) April 18, 2025

Ein 92-jähriger Mann ist am Donnerstag in Monteu da Po in der Nähe von Turin tot aufgefunden worden. Er ertrank, nachdem er in seinem Haus von den Wassermassen eingeschlossen worden war. Er habe keine Möglichkeit gehabt, sich zu retten, schreibt das Portal «virgilio.it».

Sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen gab es seit Mittwoch vor allem Piemont, Ligurien, der Lombardei sowie Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien. Im Piemont mussten wegen Erdrutschen infolge heftiger Niederschläge einige Strassen und Bahnverbindungen gesperrt werden. Die Behörden riefen im Piemont den Notstand aus.

Der Redaktor hat diesen Artikel mit Material von der SDA und mithilfe von KI geschrieben.