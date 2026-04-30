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Vico Morcote TI Zweijähriges Kind stirbt nach Unfall in privatem Pool

SDA

30.4.2026 - 22:39

Trotz Reanimation verstarb das zweijährige Kind nach einem Poolunfall. 
Trotz Reanimation verstarb das zweijährige Kind nach einem Poolunfall. 
Keystone (Archivbild)

Bei einem Unfall in einem privaten Swimmingpool in Vico Morcote TI ist ein zweijähriges Kind ums Leben gekommen. Es erlag trotz Reanimationsversuchen im Spital seinen Verletzungen.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

30.04.2026, 22:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Unfall in einem privaten Swimmingpool im Tessin ist ein zweijähriges Kind ums Leben gekommen.
  • Rettungskräfte führten vor Ort Reanimationsmassnahmen durch. Im Spital erlag das Kind jedoch seinen Verletzungen.
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Ein zweijähriges Kind ist am Donnerstagnachmittag in Vico Morcote TI bei einem Unfall in einem privaten Schwimmbecken ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb es im Spital, wie die Kantonspolizei Tessin am Donnerstag mitteilte.

Die gemeinsame Alarmzentrale erhielt die Meldung über den Vorfall kurz vor 14.00 Uhr. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei, der Polizei Ceresio Sud sowie der Rettungsdienst Grünes Kreuz Lugano aus.

Die Rettungskräfte führten vor Ort Reanimationsmassnahmen durch und brachten das Kind mit einer Ambulanz ins Spital. Dort erlag es aber seinen Verletzungen. Für die psychologische Betreuung wurde ein Care Team aufgeboten. Wegen der laufenden Abklärungen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Der genaue Hergang des Vorfalls wird nun untersucht.

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