Zweirad-Diebstähle in 13 Schweizer Kantonen aufgedeckt

Eine Serie von Diebstählen von Motorrädern und E-Bike in 13 Schweizer Kantonen wurde aufgeklärt. Bild: Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Die Neuenburger Polizei hat eine Serie von Diebstählen aufgedeckt. In 13 Schweizer Kantonen wurden seit 2023 eine grosse Menge an Motorrädern und E-Bikes gestohlen. Die beiden mutmasslichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Neuenburger Polizei hat eine Serie von Diebstählen von Motorrädern und E-Bikes aufgedeckt.

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge wird auf 907'000 Franken geschätzt.

Die beiden mutmasslichen Täter mit Wohnsitz in Frankreich befinden sich in Untersuchungshaft. Mehr anzeigen

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 24 Jahren mit Wohnsitz in Frankreich, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Neuenburg mitteilten. Einer von ihnen ist Franzose, der andere Turkmene.

In Frankreich verkauft

Die Diebstähle begannen 2023. Die beiden Verhafteten hatten es auf Fahrzeuge abgesehen, die von Privatpersonen auf Kleinanzeigen-Plattformen zum Verkauf angeboten wurden. Indem sie sich als Käufer ausgaben, gelang es den Tätern, an sensible Informationen wie den Standort der Fahrzeuge zu gelangen.

Sie brachten die gestohlenen Zweiräder nach Frankreich und verkauften sie dort weiter. Die Ermittlungen wurden Anfang 2024 nach einem Diebstahl in Val-de-Ruz NE aufgenommen. In den folgenden Wochen konnte die Polizei die beiden Verdächtigen festnehmen.

Der Schaden ist erheblich: 39 Motorräder und 19 E-Bikes wurden gestohlen, ihr Gesamtwert wird auf 907'000 Franken geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 32'000 Franken. Insgesamt haben sich 65 Personen als Geschädigte gemeldet. Die gestohlenen Fahrzeuge, die in Drittländern verkauft wurden, wurden nicht gefunden.