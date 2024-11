Hat jetzt einen eigenen Song: Das Zwergflusspferdbaby Moo Deng mit seinem Pfleger. EPA/RUNGROJ YONGRIT/KEYSTONE

Ein junges Zwergflusspferd in Thailand hat mit einem eigenen Song die Herzen vieler erobert und zieht täglich tausende Besucher in den Zoo. Die Einnahmen unterstützen wichtige Zuchtprogramme.

Ein junges Zwergflusspferd namens Moo Deng hat in Thailand durch einen eigens für es komponierten Song grosse Bekanntheit erlangt. Der 50 Sekunden lange Titel «Moodeng Moodeng» ist in vier Sprachen verfügbar: Thai, Englisch, Chinesisch und Japanisch. Das dazugehörige Musikvideo zeigt das Tier in verschiedenen Szenen, wie es mit seinem Pfleger spielt oder bei seiner Mutter Jona verweilt. Der Song wurde von Mueanphet Ammara geschrieben und von GMM Music, einem der führenden Musikunternehmen Thailands, veröffentlicht.

Der Song hat nicht nur das Zwergflusspferd, sondern auch den Khao Kheow Open Zoo im Süden Thailands ins Rampenlicht gerückt. Moo Deng, der vier Monate alte Publikumsliebling, zieht täglich zwischen 3000 und 5000 Besucher an. Der Zoo hat auf die Popularität reagiert, indem er Fanartikel wie Kleidung und Bettwäsche verkauft. Laut Zoodirektor Narongwit Chodchoi fliessen die zusätzlichen Einnahmen in die Zuchtprogramme des Zoos, die sich auf den Schutz gefährdeter Tierarten konzentrieren.

Die Geschichte von Moo Deng zeigt, wie ein einzelnes Tier durch die Kraft der Musik und der sozialen Medien zu einem Symbol für den Artenschutz werden kann. Der Erfolg des Songs und die damit verbundene Aufmerksamkeit haben nicht nur die Besucherzahlen des Zoos gesteigert, sondern auch das Bewusstsein für die Bedeutung von Zuchtprogrammen und den Schutz bedrohter Arten geschärft.

