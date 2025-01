Vermisste Engländerin nach mehr als 50 Jahren gefunden

Deutschlandweit: Silvesternacht stellt Feuerwehr vor Herausforderungen

Explosionen, Brände, geplatzte Wasserleitungen: Die Silvesternacht hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder vor Herausforderungen gestellt. Allein in Berlin mussten die Beamten über 1800 Einsätze bestreiten. Deutschlandweit hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. So brennen in Berlin-Kreuzberg mehrere Parkdecks, in Niedersachsen zerstören zwei Grossbrände Häuser und Autos, in Neuwied brennt eine Halle für den Bau von Karnevalswagen nieder. Hinzu kommen Angriffe auf die Feuerwehrleute im Einsatz: O-Ton Vinzenz Kasch, Feuerwehr Berlin «Die Intensität ist weiterhin erschreckend hoch. Auch wir haben in diesem Jahr wieder Vorfälle von Hinterhalten gemeldet bekommen, auch wurde ein Fahrzeug der Feuerwehr zerstört.»

