Die Stadtpolizei Winterthur konnte einen 18-Jährigen verhaften, der zwei Schüler angegriffen haben soll. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein 18-Jähriger hat gestern Donnerstag in Winterthur zwei Berufsschüler angegriffen. Der Vermummte hat die beiden mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf verletzt. Inzwischen befindet er sich in U-Haft.

Am Donnerstagnachmittag ist ein Vermummter in ein Winterthurer Schulhaus eingedrungen und hat dort zwei Jugendliche verletzt. Er habe sie mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Die Berufsschüler mussten ins Spital gebracht werden.

Warum der 18-Jährige die beiden 17- und 18-Jährigen angegriffen hat, ist noch nicht geklärt. Eine wahllose Attacke könne aber ausgeschlossen werden, schreibt die Stadtpolizei.

Den mutmasslichen Täter konnte die Stadtpolizei nach umfangreichen Ermittlungen verhaften. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Alle Beteiligten sind Schweizer, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

SDA, smi