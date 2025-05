Bei einem Autorennen in Polen ist es zu einem schweren Unfall mit Verletzten gekommen. Symbolbild: dpa

Ein Rennfahrer verliert die Kontrolle über sein Auto. Er rast bei einem Showrennen in Polen in die Zuschauermenge. Es gibt viele Verletzte.

DPA, tpfi dpa

Bei einem Autorennen in Polen ist ein Fahrzeug in die Zuschauermenge gefahren. Nach Angaben von Feuerwehr und Rettungskräften wurden mindestens 14 Menschen verletzt, vier davon schwer. Wie der TV-Nachrichtensender TVN24 unter Berufung auf die Polizei berichtete, hatte ein 27 Jahre alter Rennfahrer während eines Viertelmeilen-Rennens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Rennen war Teil einer Motorsportshow auf dem Flugplatz Krosno in der südostpolnischen Region Karpatenvorland.

14 osób zostało rannych w dramatycznym wypadku w Krośnie (woj. podkarpackie).https://t.co/64hUmDmQEg — tvn24 (@tvn24) May 25, 2025

Die Nachrichtenagentur PAP berichtete von einem Grosseinsatz der Feuerwehr und Rettungskräfte, auch ein Rettungshubschrauber sei an den Unglücksort geflogen. Die Zahl der Verletzten wurde demnach zunächst mit 12 angegeben, dann auf 14 erhöht.

Co najmniej 14 osób zostało poszkodowanych w wypadku podczas wyścigu na 1/4 mili na lotnisku w Krośnie. pic.twitter.com/E82Y7noHWi — Remiza.pl (@remizacompl) May 25, 2025

Das Rettungsportal Remiza.pl gab die Verletztenzahl am Nachmittag mit 15 an, davon seien vier Personen sogar lebensgefährlich verletzt. Auf einem Video des Portals Remiza ist zu sehen, wie ein Auto gleich nach dem Start ins Schleudern kommt und in die Zuschauermenge neben der Fahrbahn gerät.