Ein Grossbrand hat am Montagabend in der Nähe des Güterbahnhofs in Schaffhausen eine leerstehende Scheune zerstört. Kurz nach Brandausbruch ereigneten sich zwei Detonationen. Vier Angehörige der Feuerwehr wurden verletzt, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Am Montagabend ist in einer Liegenschaft an der Fulachstrasse in der Stadt Schaffhausen ein Grossbrand ausgebrochen.

Zunächst war von drei Verletzten die Rede gewesen, die ins Spital gebracht werden mussten. Kurz vor 20.00 Uhr sei der Brand an der Fulachstrasse gemeldet worden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein grossflächiges Übergreifen der Flammen auf die unmittelbar angrenzenden Liegenschaften grösstenteils verhindert. Diese seien teilweise in Mitleidenschaft gezogen worden.

Was zu den beiden Detonationen geführt habe, werde abgeklärt. Auch die Brandursache sei noch nicht bekannt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Sie habe Ermittlungen aufgenommen. Wegen des Einsatzes sei es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen gekommen.