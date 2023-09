Unwetter in Griechenland // Volos steht erneut unter Wasser

STORY: Unwetter haben in Griechenland erneut Überschwemmungen ausgelöst. In der Küstenstadt Volos, im Osten des griechischen Festlandes, brachte der Sturm «Elias» riesige Regenmengen mit sich. Strassen standen unter Wasser, die Feuerwehr wurde zu Dutzenden Einsätzen gerufen. Erst Anfang des Monats war die Region von dem Sturmtief «Daniel» getroffen worden, dem schwersten Unwetter seit fast 100 Jahren in Griechenland. 16 Menschen kamen dabei ums Leben. Die neue Regenfront hatte Griechenland am Montag erreicht. Meteorologen rechnen damit, dass sich die Wetterlage auch am Donnerstag noch halten wird und warnten örtlich vor Starkregen und Hagel. Die Behörden gaben Notfallwarnungen an die Öffentlichkeit heraus und riefen die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

28.09.2023