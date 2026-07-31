Wegen Hitzebelastungen mehrerer Schauspieler mussten die Vineta-Festspiele in Zinnowitz auf Usedom während der Vorstellung abgebrochen werden. Gleich drei Mitglieder des Ensembles wurden am Donnerstagabend wegen gesundheitlichen Problemen aufgrund der Hitze medizinisch behandelt, teilt ein Sprecher der Vorpommerschen Landesbühne mit. Schwere Kostüme, Kampf-, Tanz- und Gesangsszenen setzten den Schauspielern zusätzlich zu. Noch vor der Pause habe man sich daher entschieden, die Vorstellung des Stücks «Die ewige Krone» abzubrechen.

Hitze als Herausforderung für Open-Air-Schauspieler

Bereits am Premierenabend war ein Schauspieler aufgrund der Hitze ausgefallen, dieser habe in der Vorstellung jedoch ersetzt werden können. Mit gleich drei Ausfällen war an eine Weiterführung des Stücks nicht zu denken. Da sich jedoch alle Betroffenen auf dem Weg der Besserung befinden, findet die für Samstagabend geplante Vorstellung nach aktuellem Stand wie vorgesehen statt.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen zeigten sich nach Angaben des Sprechers verständnisvoll. Die Eintrittskarten können wahlweise erstattet, oder für eine beliebige andere Vorstellung genutzt werden. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.