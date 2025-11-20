  1. Privatkunden
Video zeigt Asche und Glut Indonesiens gefährlichster Vulkan erwacht erneut

dpa

20.11.2025 - 16:56

Nach Ascheregen und Glutlawinen: Vulkan Semeru bleibt unberechenbar

Nach Ascheregen und Glutlawinen: Vulkan Semeru bleibt unberechenbar

Der Mount Semeru in Indonesien macht den Behörden weiter Sorgen. Nach einem heftigen Ausbruch brodelt er weiter. Mehr als 1000 Menschen sind schon auf der Flucht.

20.11.2025

Der Mount Semeru in Indonesien macht den Behörden weiter Sorgen. Nach einem heftigen Ausbruch brodelt er weiter. Mehr als 1000 Menschen sind schon auf der Flucht.

,

DPA, Adrian Kammer

20.11.2025, 16:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der indonesische Vulkan Semeru auf Java ist weiterhin aktiv und gefährlich, nachdem eine starke Eruption eine zwei Kilometer hohe Aschewolke ausstiess und mehrere Verletzte gefordert hatte.
  • Pyroklastische Ströme und Schuttströme haben Häuser schwer beschädigt und über 1 100 Menschen in Notunterkünfte gezwungen.
  • Die Behörden halten die höchste Warnstufe aufrecht und fordern die Bevölkerung zur Meidung des südöstlichen Vulkangebiets auf.
Mehr anzeigen

Der Vulkan Semeru auf der indonesischen Insel Java kommt weiter nicht zur Ruhe. Am Tag nach einer schweren Eruption, bei der der Feuerberg eine zwei Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel gespuckt hatte, brodelte er im Inneren bedrohlich weiter, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte. Bei dem Ausbruch am Mittwoch hatten drei Menschen durch glühendes Material Verbrennungen erlitten. 

Während der Eruption waren unter anderem pyroklastische Ströme an der Südflanke 14 Kilometer in Richtung Tal herabgeflossen – Lawinen aus heissem Gas und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit an Vulkanhängen herabstürzen. Zahlreiche Häuser seien teilweise schwer beschädigt worden, hiess es. Mehr als 1 100 Menschen suchten in Notunterkünften Zuflucht. 

Höchste Warnstufe

Die Behörden warnten auch vor Laharen, schnell fliessenden Schlamm- und Schuttströmen aus einer Mischung aus Wasser und Gesteinsmaterial. Die Vulkanologiebehörde hielt die höchste Warnstufe aufrecht und betonte, der Semeru verhalte sich weiterhin unberechenbar. Menschen in der Umgebung sollten den südöstlichen Teil des Berges unbedingt meiden.

Der Semeru ist mit seinen knapp 3'700 Metern der höchste Berg auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java und einer der aktivsten Vulkane des Landes. Zuletzt hatte es Ende 2022 einen heftigen Ausbruch gegeben. 2021 waren bei einer Eruption Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Vulkan ist einer von etwa 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

