Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli wehrt sich. Mehr als drei Monate nach der Veröffentlichung des Meylan-Berichts ist sie der Ansicht, dass ihr Recht auf Anhörung nicht gewahrt wurde.

Die Waadtländer Mitte-Staatsrätin Valérie Dittli beklagt an einer Medienkonferenz, dass sie zum Meylan-Bericht nicht angehört worden sei. Ihre Regierungskollegen weisen den Vorwurf zurück.

Auf Antrag der Mitte-Staatsrätin haben eine Professorin der Universität Genf und ein weiterer Professor der Universität Zürich geprüft, «ob die sich aus dem Verwaltungsrecht ergebenden Verfahrensgarantien» im Rahmen der Untersuchung des ehemaligen Kantonsrichters Jean-François Meylan eingehalten wurden.

Das Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass ihr Recht auf Anhörung «schwer wiegend verletzt» wurde, wie Dittli am Freitag in einer persönlichen Erklärung ausführte. Sie lud die Presse ein, um weitere Einzelheiten bekannt zu geben.

Der Meylan-Bericht wurde am 24. April veröffentlicht. Darin wurde insbesondere aufgezeigt, dass Dittli eine Vereinbarung mit dem ehemaligen Präsidenten der Ländlichen Bodenkommission I unterzeichnet hatte, mit dem sie in Konflikt stand.