Festivalbesucher feiern zum Abschluss des Wacken Open Air 2024 vor den Bühnen. Im Frühjahr wird es von den Wacken-Machern auch ein Metal-Festival in den Zillertaler Alpen geben.

Wacken-Fans mit Liebe zu Bergen und Schnee aufgepasst: Ende März gibt es in den Zillertaler Alpen fünf Tage lang ordentlich Metal-Musik auf die Ohren. Die ersten Acts stehen schon fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März 2025 veranstalten die Wacken-Open-Air-Macher das Festival Full Metal Mayrhofen in Österreich.

Die ersten Acts stehen bereits fest. So haben Saltatio Mortis, Faun, Hämatom, Clawfinger, Deine Cousine, Warkings, All For Metal und viele weitere Bands zugesagt.

Das Festival startet am 31. März und geht bis zum 5. April 2025. Mehr anzeigen

Headbangen zu harten Metalklängen und zwar vor imposanter Bergkulisse? Das wird im Frühjahr 2025 in den Zillertaler Alpen möglich sein. Denn die Wacken-Open-Air-Macher haben für Ende März das fünftägige Festival Full Metal Mayrhofen in Österreich geplant.

«Fans fragten in den letzten Jahren immer öfter, wann wir denn mal wieder etwas in den Bergen machen», sagte Holger Hübner, Mitveranstalter und Co-Gründer des legendären Wacken Open Airs laut Mitteilung. Die Antwortet laute: Jetzt oder nie mehr!

Metalfestival umrahmt von Alpengipfeln

Die ersten Acts stehen bereits fest. So haben Saltatio Mortis, Faun, Hämatom, Clawfinger, Deine Cousine, Warkings, All For Metal und viele weitere Bands zugesagt. Das Festival startet am 31. März und geht bis zum 5. April 2025.

Mayrhofen liegt auf 630 Meter im hinteren Zillertal und ist umrahmt von mehreren mehr als 3000 Meter hohen Alpengipfeln. Das 34. Wacken Open Air auf dem platten Land und ganz ohne Schnee startet übrigens Ende Juli 2025.

