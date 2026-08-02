In Griechenland kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen einen Grossbrand nahe Athen. Meteorologen sehen Hoffnung, doch die Schäden sind bereits gross. Frankreich, Spanien und die Türkei melden indessen Entspannung.

Hunderte Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehrleute aus Rumänien und Frankreich, kämpfen in der Nähe von Athen gegen einen Grossbrand.

Darum geht's Bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Griechenland sind zwei Löschhelikopter kollidiert.

Einer der Helikopter explodierte und stürzte brennend ab. Die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.

Unterdessen nähert sich der Waldbrand Athen. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10'000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört.

Die ebenso von schweren Waldbränden Länder Frankreich, Spanien und die Türkei melden derweil eine Entspannung der Lage. Zusammenfassung erstellt mit

Dieser Artikel wurde zuletzt um 19.24 Uhr aktualisiert.

Dichte Rauchschwaden liegen am Himmel, Flugzeuge lassen Wasser über Flammen und Glutnestern ab: Feuerwehren in Südeuropa kämpften auch über das Wochenende unentwegt gegen die Waldbrände. Während sich die Lage in Spanien sowie in der Türkei etwas entspannt, kämpft die griechische Feuerwehr weiter gegen einen grossflächigen Brand nahe Athen. Die stürmischen Winde, die bis Samstag wüteten, haben nach Angaben der Meteorologen etwas nachgelassen. «Das macht uns Hoffnung», sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr Medien.

Bei den Löscharbeiten sind nach Berichten des griechischen Rundfunks ERT zwei Löschhelikopter zusammengestossen. Im Gebiet bei der Ortschaft Psatha wurde eine grossangelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Das griechische Fernsehen ERT zeigte ein Video, auf dem der Moment des Unglücks zu sehen sein soll.

Dabei berührt der eine Helikopter den Rotor des anderen. Kurz darauf explodiert der zweite Helikopter und stürzt brennend ab. Die Körper der Piloten wurden aufgefunden, ihr Tod wurde später von der Feuerwehr bestätigt.

Der Copilot des Helikopters, der nicht sofort abstürzte, sei verletzt worden, berichteten Medien unter Berufung auf Kreise der Feuerwehr. Laut Staatsfernsehen konnte durch eine Notlandung schlimmstes verhindert werden. Beide Besatzungsmitglieder des zweiten Helikopters überlebten laut Feuerwehr.

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Brand nähert sich Stadt

Unterdessen haben sich die Flammen des schweren Brandes rund 50 Kilometer westlich von Athen bis auf wenige Kilometer der Stadt Megara mit rund 36'000 Einwohnern ausgebreitet. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10'000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört, berichtete der griechische Rundfunk ERT.

Der Brennpunkt der Waldbrände in Griechenland befindet sich rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Athen. Hunderte Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehrleute aus Rumänien und Frankreich, kämpfen dort gegen einen Grossbrand, der rund um das dicht bewaldete Gebirgsmassiv von Kithairon wütet. «Die Situation ist chaotisch», sagte der Bürgermeister von Megara, der wichtigsten Stadt der Region, im griechischen Rundfunk.

Im Raum Athen ist der Grosseinsatz unüberhörbar: Immer wieder brummen und knattern Löschflugzeuge und Helikopter, die in die Krisenregion unterwegs sind. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass landesweit bislang 13 Menschen wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen worden seien.

Griechischer Regierungschef: Lage aussergewöhnlich

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einer aussergewöhnlichen Lage. «Es gibt Situationen, in denen Art und Intensität der Wetterereignisse jede menschliche Planung und jede operative Leistungsfähigkeit überfordern», teilte er in einem Post auf Facebook mit.

Evakuierungen, Tierrettungen und grosse Schäden

Etliche Ortschaften wurden per Warn-SMS zur Evakuierung aufgefordert. Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, versuchten Mitglieder von Tierschutzvereinen, Haus-, Nutz- und Wildtiere aus den Brandgebieten in Sicherheit zu bringen, berichtete das Nachrichtenportal «Ethnos». Nach einer Schätzung von Meteorologen wurden im Westen Athens bislang rund 10.000 Hektar Wald und landwirtschaftlich genutztes Land zerstört.

Entspannung in der Türkei und Frankreich

Die Türkei kann dagegen erst einmal aufatmen: Alle Waldbrände seien vollständig unter Kontrolle, teilte Forstminister Ibrahim Yumakli mit. Seit Mittwoch habe man mehr als 300 Feuer im ganzen Land bekämpft. Der Minister warnte, weiter wachsam zu bleiben. Noch immer ist es vor allem im Süden und Westen des Landes sehr windig, was Brände wieder anfachen könnte.

In Frankreich ist der grösste Brand im Südwesten des Landes zwar seit Samstag unter Kontrolle und die Lage nach Angaben der Präfektur stabil, Einsatzkräfte sind jedoch noch mit aktiven Brandherden in den Ferienorten Lège-Cap-Ferret und Le Porge konfrontiert. Entwarnung gibt es vorerst auch für ein Feuer im südfranzösischen Département Var, das sich nach Angaben der Präfektur in der Nacht nicht weiter ausgebreitet hat. 1.500 Feuerwehrleute kämpfen dort jedoch noch gegen zahlreiche Brandherde. Einen weiteren kleineren Brand gibt es nach Angaben der regionalen Feuerwehr auf Facebook in der Gemeinde Bayons im Südosten des Landes.

Spanien – Entspannung nach den dramatischen Tagen zuvor

In Spanien sind derzeit laut dem Portal Incendios Forestales en España, das Daten aus allen autonomen Regionen auswertet, 43 Waldbrände aktiv, darunter in Kastilien und León, Katalonien, Valencia und Kastilien-La Mancha. Die verheerenden Waldbrände in den Regionen Madrid, Ávila und Toledo sind inzwischen weitgehend eingedämmt. Die meisten Evakuierungsbefehle und Ausgangsbeschränkungen wurden in Spanien inzwischen aufgehoben.