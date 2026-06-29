Der Kanton Tessin hat am späten Montagabend vor einem bedeutenden Waldbrand in der Region Cima della Trosa oberhalb von Locarno gewarnt. Es handle sich um einen Grossbrand, und die Löscharbeiten seien bereits im Gange.

Der Kanton Tessin hat am Montagabend vor einem Waldbrand in Cima della Trosa gewarnt. (Archivbild)

Laut dem italienischsprachigen Radio und Fernsehen RSI brenne der Wald bei der Ortschaft Cardada am Hang der Cimetta, eines Ausflugsziels in der Region Locarno. Das Feuer sei gegen 22 Uhr ausgebrochen. In der Region Locarno gilt laut der Naturgefahrenkarte des Bundes derzeit erhebliche Waldbrandgefahr.

Auch in anderen Regionen der Schweiz herrscht derzeit grosse bis teilweise sehr grosse Waldbrandgefahr.