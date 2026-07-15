Ein am Dienstagabend im Gebiet des Madone zwischen Maggia- und Verzascatal ausgebrochener Waldbrand ist am Mittwochmorgen unter Kontrolle gebracht worden. Der Brand war in grosser Höhe ausgebrochen.

Der Tessiner Kantonspolizei ist der Waldbrand ob Gordevio TI am Dienstagabend gemeldet worden.

Am frühen Mittwochmorgen seien nur noch wenige Brandnester vorhanden gewesen, erklärte ein Mediensprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Im Einsatz stand die Feuerwehr Locarno. Der Berggipfel des Madone liegt 2051 Meter über Meer und gehört zum Gebiet der Gemeinde Gordevio im Maggiatal.

Der Waldbrand war den Behörden gegen 19 Uhr am Dienstagabend gemeldet worden. Um 20 Uhr folgte eine Meldung auf dem Warndienst des Bundes Alertswiss. Weder die Feuerwehr Locarno noch die Kantonspolizei gaben am Dienstagabend noch Auskunft zum Brand.