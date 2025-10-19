  1. Privatkunden
«Ich bin nie perfekt» Warum Queen-Gitarrist Brian May sich ständig verspielt

dpa

19.10.2025 - 22:28

Warum der Queen-Gitarrist sich ständig verspielt - Gallery
Warum der Queen-Gitarrist sich ständig verspielt - Gallery. Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran.

Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran.

Bild: dpa

Warum der Queen-Gitarrist sich ständig verspielt - Gallery. May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne.

May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne.

Bild: dpa

Warum der Queen-Gitarrist sich ständig verspielt - Gallery
Warum der Queen-Gitarrist sich ständig verspielt - Gallery. Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran.

Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran.

Bild: dpa

May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne.

May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne.

Bild: dpa

Er gilt als einer der besten Gitarristen der Welt und macht trotzdem ständig Fehler. Warum Queen-Star Brian May das trotzdem gut findet – und mit Perfektion nichts anfangen kann.

DPA

19.10.2025, 22:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Überraschung für Queen-Fans: Bei der Premiere des Musicals «We Will Rock You» in Stuttgart kam Sir Brian May auf die Bühne.
  • Trotz tausender Auftritte gelingt dem Queen-Gitarristen kaum ein Song fehlerfrei.
  • Den 78-Jährige stört das allerdings nicht. Es gebe keine Perfektion, aber Leidenschaft auf der Bühne.
Mehr anzeigen

Queen-Gitarrist Brian May hat Welthits wie «We Will Rock You» oder «The Show Must Go On» nicht nur selbst komponiert, sondern auch Tausende Male auf der Bühne live gespielt – fehlerfrei gelingt ihm das aber nach eigenen Worten nie. «Ich mache das nie perfekt. Die Leute sagen: «Du bist perfekt.» Ich bin nie perfekt», sagte May, der in seiner britischen Heimat zum Ritter geschlagen wurde, der Deutschen Presse-Agentur. «Ich versuche immer, etwas anders zu machen, und dann klappt es nicht ganz. Oder ich bin zu adrenalingeladen. Oder ich werde von etwas abgelenkt.» 

Der Star überraschte bei der Premiere des Musicals «We Will Rock You» in Stuttgart mit einer Soloeinlage zu «Bohemian Rhapsody» – auch dort, so räumte May ein, habe er sich verspielt. Den 78-Jährige stört das allerdings nicht. Es gebe keine Perfektion, aber Leidenschaft auf der Bühne. 

«Es ist echt», sagte er. «Es gibt keine Klicks, keine Backing-Tapes oder Ähnliches. Ich mache es einfach. Was Sie sehen, bin ich, was Sie hören, bin ich. Und meine Unvollkommenheiten. Das gefällt mir.»

Generationen von Fans weltweit begeistert

Queen gilt als eine der besten und erfolgreichsten Rockbands der Welt. Mit ihrer Mischung aus Rock, Oper, Pop und Theatralik haben die Musiker um Sänger Freddy Mercury Generationen von Fans weltweit begeistert. Hits wie «Another One Bites The Dust» oder «We Are The Champions» sind längst zu epischen Hymnen geworden.

Als Sir ins neue Jahr. Queen-Gitarrist Brian May wird zum Ritter

Als Sir ins neue JahrQueen-Gitarrist Brian May wird zum Ritter

Die Queen-Show ist nicht neu, feierte bereits im Jahr 2002 Premiere in London. Auch in Stuttgart war das Musical bereits zu Gast – 2008 bis 2010. Nun wurde der Stoff neu inszeniert, mit neuem Drehbuch, anderen Choreographien und jüngerer Besetzung.

