Tagsüber wird beim Christopher Street Day ausgelassen gefeiert, am Abend gibt es bei einem Angriff eine Tote und viele Verletzte. Was bisher über den mutmasslichen Täter bekannt ist.

Anschlag in Berlin Was wir über den Verdächtigen Abdul B. wissen und was nicht

Darum geht’s Beim Christopher Street Day in Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Als mutmasslichen Täter nennen die Behörden Abdul B.

Was war das Motiv und wie war der Ablauf des Anschlags? Zusammenfassung erstellt mit

Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Grossveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen wurden verletzt. Als mutmasslichen Täter nennen die Behörden Abdul B.

Was wir wissen

Tatverdächtiger

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CDU) nennt Abdul B. als mutmasslichen Täter.

Bereits am Morgen veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des 21-Jährigen.

Der Verdächtige wird als schlank und etwa 1,90 Meter gross beschrieben; nach dpa-Informationen hat er Familie in Berlin und wurde im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen.

Dobrindt sprach davon, Abdul B. sei schon in der Vergangenheit «auffällig» geworden und von einem «hohen Mass von Straftaten».

Der Tatverdächtige wurde laut Dobrindt 2005 in Deutschland geboren und ist deutscher Staatsbürger. Er habe einen libanesischen Hintergrund, seine Mutter sei 2002 in Deutschland eingebürgert worden.

Motivlage

Dobrindt zufolge deutet alles auf einen islamistischen Terroranschlag hin. Der mutmassliche Täter habe sich den Erkenntnissen zufolge radikalisiert und gehöre der islamistischen Szene an.

Mehrere Medien berichteten von Sympathien für die Terrormiliz islamischer Staat.

Tatgeschehen und unmittelbarer Ablauf

Ein weisser Van in der Nähe des Potsdamer Platzes unweit der CSD-Veranstaltung fuhr in eine Menschenmenge, das Geschehen ereignete sich am Samstagabend gegen 22.00 Uhr.

Der Kastenwagen fuhr laut Polizeisprecher Florian Nath am Ahornsteig parallel zur Lennéstrasse und erfasste dabei mehrere Menschen, bevor das Fahrzeug gegen einen Baum prallte.

Dobrindt berichtete, im Anschluss habe der Mann mit einer Stichwaffe, mutmasslich einer Machete, weitere Menschen verletzt.

Opfer und Verletzte

Eine Frau erlitt bei dem Vorfall tödliche Verletzungen.

Dobrindt sprach von 29 teils schwer Verletzten. Laut Polizei befand sich am Nachmittag niemand mehr in einem kritischen, lebensbedrohlichen Zustand.

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Was wir nicht wissen

Verbleib des Verdächtigen, genaue Motivlage

Abdul B. ist flüchtig, die Polizei in Berlin fahndet nach ihm. Auch die Bundespolizei ist bundesweit im Einsatz, an Bahnhöfen, Flughäfen und an den Grenzen.

Die konkrete Motivlage ist nicht abschliessend geklärt. Zwar deutet laut Innenminister alles auf einen islamistischen Terroranschlag hin. Doch der genaue Zusammenhang zwischen dieser Einstufung und der Tat ist nicht geklärt.

Täterfrage und Tatablauf im Detail

Noch ist nach Behördenangaben unklar, ob der gesuchte Verdächtige Abdul B. tatsächlich das Fahrzeug gesteuert hat.

Ebenfalls offen ist, wem der weisse Van gehört. Die Polizei stellte lediglich klar, dass es sich um ein Privatfahrzeug und keinen Mietwagen handelt.

Nach Zeugenaussagen gibt es unterschiedliche Angaben dazu, ob ein einzelner oder mehrere Täter beteiligt waren. Die genaue Täterzahl ist daher noch ungeklärt.

Identität der Opfer

Zur Identität der getöteten Frau sowie der Verletzten liegen bislang keine weiteren gesicherten Informationen vor.