Die Polizei hat in Luzern zu einem Tunnelbrand usrücken müssen. (Symbolbild) sda

Im Eich Tunnel kam es am Mittwoch zu einem Brand. Dieser dürfte durch eine weggeworfene Zigarette entstanden sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine weggeworfene Zigarette sorgte am Mittwoch für einen Tunnelbrand.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20'000 Franken. Mehr anzeigen

Ein Lieferwagen mit Anhänger fuhr am Mittwoch gegen 8.40 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Im Tunnel Eich bemerkte der Fahrer, dass das geladene Material auf dem Anhänger brennt und hielt an, wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt.

Mithilfe eines vorbeifahrenden privaten Pannendienstes konnten sie das Feuer mit mehreren Feuerlöschern und Wasser aus Trinkflaschen eindämmen bis die Feuerwehr eintraf. Zwei Personen begaben sich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Anschluss selbstständig zur Kontrolle ins Spital.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20’000 Franken. Die Brandermittler der Luzerner Polizei konnten die Ursache für das Feuer eruieren. Ausgelöst wurde dieses durch eine aus einem mutmasslich vorbeifahrenden Fahrzeug weggeworfene Zigarette, welche auf dem Anhänger landete.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Region Sursee.