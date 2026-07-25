Berlin
Wegner: Angriff auf unsere weltoffene Gesellschaft
Polizeisprecher Florian Nath (l) und Kai Wegner (M, CDU), Regierender Bürgermeister, sprechen nach dem Abbruch des Christopher Street Day (CSD) mit Journalisten. Foto: Fabian Sommer/dpa
Keystone
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht nach dem Vorfall am Rande des Christopher Street Days von einem «Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft». «Nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert», teilte er mit.