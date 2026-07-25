Berlin Wegner: Angriff auf unsere weltoffene Gesellschaft

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht nach dem Vorfall am Rande des Christopher Street Days von einem «Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft». «Nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert», teilte er mit.