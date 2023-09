Mitglieder der rechtsradikalen Vereinigung «Proud Boys» («Stolze Jungs») Symbolbild: Keystone

Dominic Pezzola schlug am 6. Januar 2021 in Washington ein Fenster ein und machte den Weg ins Kapitol frei. Er hält Trump noch immer für den Sieger der Präsidentschaftswahl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein weiteres führendes Mitglied der rechtsradikalen «Proud Boys» ist in den USA zu 10 Jahren Haft verurteilt worden.

Dominic Pezzola war am 6. Januar 2021 mit weiteren Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in das Gebäude eingedrungen.

Die Geschworenen sprachen ihn vom Hauptanklagepunkt frei, der aufrührerischen Verschwörung, einem Vergehen aus der Zeit des Bürgerkriegs. Mehr anzeigen

Ein weiteres früheres Mitglied der rechtsextremen US-Gruppe Proud Boys ist wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das Kapitol in Washington zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 46-jährige Dominic Pezzola hatte am 6. Januar 2021 mit dem Schutzschild eines Polizisten ein Fenster des Kapitols eingeschlagen und war mit weiteren Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in das Gebäude eingedrungen. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft für ihn gefordert.

«Er war ein begeisterter Fusssoldat», sagte Staatsanwalt Erik Kenerson über den Angeklagten, der erst kurz zuvor zu den Proud Boys gestossen war. Pezzola nahm im Gebäude ein Video auf, das ihn mit einer Zigarre beim Feiern zeigte. Die Geschworenen sprachen ihn vom Hauptanklagepunkt frei, der aufrührerischen Verschwörung, einem Vergehen aus der Zeit des Bürgerkriegs. Richter Timothy Kelly verwies darauf, dass Pezzola sich nicht an Gewaltaufrufen in Online-Nachrichten beteiligte, wie andere Mitangeklagte sie vor den Ereignissen des 6. Januars 2021 verfassten. Dennoch habe er es den Randalierern ermöglicht, in das Kapitol zu gelangen.

Verurteilter bleibt uneinsichtig

Die Verteidigung hatten fünf Jahre für Pezzola gefordert, weil er an diesem Tag «in den Wahnsinn» vor dem Kapitol hineingezogen worden sei. Der Angeklagte sagte dem Richter, er wünsche sich, er hätten die Sperrzone um das Kapitol am 6. Januar nie betreten. Er bat den Beamten, dem er den Schild abgenommen hatte, um Verzeihung. «In meiner Zukunft gibt es keinen Platz für Gruppen oder Politik», sagte er. Später, als er den Gerichtssaal verliess, hob er jedoch eine Faust und sagte: «Trump hat gewonnen!»

Zwei seiner Mitangeklagten wurden am Donnerstag zu einigen der längsten Haftstrafen verurteilt, die bisher im Zusammenhang mit dem Geschehen vom 6. Januar verhängt wurden. Joseph Biggs, einer der Organisatoren der Proud Boys, erhielt 17 Jahre Gefängnis, Zachary Rehl, ein Leiter des Ortsverbands Philadelphia, 15 Jahre.

