Diese Bedeutung hat die wichtige Exportinsel Charg

Satellitenbild der iranische Insel Charg. Archivbild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

US-Angriffe zerstören Militäranlagen auf der Insel Charg im Persischen Golf, die Ölinfrastruktur bleibt verschont – noch. Experten befürchten: Ein Angriff könnte die Ölpreise explodieren lassen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Armee hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump massive Angriffe auf die iranische Öl-Insel Charg geflogen.

Alle militärischen Ziele auf der Insel im Persischen Golf, über die der Iran fast alle seine Öllieferungen abwickelt, seien zerstört, erklärte Trump.

Der Iran drohte im Gegenzug mit der Zerstörung von mit den USA verbundener Ölinfrastruktur und startete am Samstag neue Angriffe auf Israel und umliegende Golfstaaten. Mehr anzeigen

Die USA haben laut Präsident Donald Trump Militäranlagen auf der für Irans Ölindustrie und den globalen Energiehandel wichtigen Insel Charg zerstört. Die Ölinfrastruktur wurde nach Angaben iranischer Staatsmedien nicht getroffen. Ausschliessen will Trump das für die Zukunft aber nicht.

Wo liegt die Insel Charg und welche Bedeutung hat sie für den Iran?

Charg (Kharg) liegt im Persischen Golf, etwa 50 Kilometer nordwestlich des Hafens von Buschehr. Auf einer Fläche von rund 20 Quadratkilometern prägen Ölterminals, Öltanklager, Kraftwerke und Entsalzungsanlagen das Bild. Die Insel gilt als unersetzliches logistisches Rückgrat für die Exportwirtschaft des Landes.

Die Insel Charg liegt im Norden des Persischen Golfs etwa 30 Kilometer von der Küste entfernt. Über das dort befindliche Öl-Terminal wird fast der gesamte iranische Rohölexport abgewickelt. Bild: OpenStreetMaps

Nach Einschätzung von Energieexperten und Finanzdienstleistern werden etwa 90 Prozent der iranischen Erdölausfuhren über die Insel Charg abgewickelt. Berichten zufolge konnten in den vergangenen Jahren über das Terminal zehn Supertanker für den Transport über die Ozeane gleichzeitig beladen werden. Der mit Abstand wichtigste Abnehmer von iranischem Öl ist China.

Welche Ziele hat das US-Militär auf Charg angegriffen?

Laut US-Präsident Trump wurden alle militärischen Ziele auf der Insel ausgelöscht. Nach Angaben des US-Regionalkommandos (Centcom) wurden mit einem gross angelegten Präzisionsschlag Lagerstätten für Seeminen, Raketenbunker und zahlreiche weitere militärische Einrichtungen zerstört. Den US-Streitkräften gelang es demnach, mehr als 90 iranische Militärziele zu treffen, ohne dabei die Ölinfrastruktur zu beschädigen.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars waren Luftverteidigungsanlagen, eine Militärbasis, ein Kontrollturm und ein Hangar für Hubschrauber weitere Ziele. Die «New York Times» zitierte einen Vertreter des iranischen Ölministeriums, die Erschütterungen nach den rund zwei Stunden langen Explosionen hätten sich wie ein Erdbeben angefühlt. Laut Militärexperten ist die Insel jetzt ohne militärischen Schutz.

Was will US-Präsident Trump mit den Angriffen erreichen?

US-Präsident Trump will nach eigenen Worten den Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zwingen. Auf eine Vernichtung der Ölinfrastruktur habe er «aus Gründen der Anständigkeit» verzichtet, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island. Our Weapons are the most powerful and… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 13, 2026

Sollte der Iran oder jemand anders die Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus versuchen zu behindern, werde er diese Entscheidung «sofort überdenken».

US-Medien berichteten unterdessen, die US-Armee entsende noch weitere Kriegsschiffe in die Region. Wie die «New York Times» berichtete, sind bereits drei Schiffe und 2500 US-Marineinfanteristen auf dem Weg. Dem «Wall Street Journal» zufolge wurden die zusätzlichen Marines vom Regionalkommando Centcom angefordert und ihre Entsendung von Verteidigungsminister Pete Hegseth gebilligt.

Teheran: Ölhandel auf der Insel Charg trotz Angriffen ungestört

Die US-Angriffe auf die iranische Insel Charg haben die Ölgeschäfte dort laut iranischen Angaben nicht beeinträchtigt. Die Export- und Importgeschäfte sowie die Aktivitäten der auf der Insel ansässigen Unternehmen liefen weiter, sagte der stellvertretende Gouverneur der Provinz Buschehr, Ehsan Dschahanijan, laut der Nachrichtenwebsite NourNews, die dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Irans nahesteht.

Etwa 90 Prozent der iranischen Ölexporte laufen über die Insel Charg. Hier wird das Öl auf Schiffe verladen und dann über die Strasse von Hormus weitertransportiert wird. Archivbild: IMAGO/Anadolu Agency

Dschahanijan sagte ausserdem am Samstag, bei den US-Angriffen seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars berichtete zuvor von mindestens 15 Explosionen auf der Insel. Dem Bericht zufolge richteten sich die Angriffe gegen eine Luftabwehranlage, einen Marinestützpunkt, den Kontrollturm des Flughafens und den Hubschrauberhangar eines Ölkonzerns. Ölinfrastruktur sei nicht beschädigt worden.

Welche Folgen hätte ein Angriff auf die Ölanlagen auf Charg für den iranischen und den globalen Ölmarkt?

Ein Angriff auf die Ölinfrastruktur auf Charg würde einen Grossteil der iranischen Ölexporte sofort zum Erliegen bringen, wie ein hochrangiger Beamter des iranischen Ölministeriums der «New York Times» zufolge sagte. Experten haben vorausgesagt, dass dies die Ölpreise, die bereits bei über 100 Dollar pro Barrel liegen, auf bis zu 150 Dollar pro Barrel steigen lassen könnte. Denn nicht nur werden auf Charg etwa neun von zehn Barrel der iranischen Rohölexporte verarbeitet – die weltweite Ölversorgung des Iran macht auch etwa vier Prozent des globalen Ölmarktes aus.

Mit welchen Konsequenzen droht der Iran?

Seit Tagen drohen die iranische Führung und die Revolutionsgarden mit Vergeltung, sollten der Energiesektor oder Häfen des Landes angegriffen werden. Laut Kommandozentrale der Garden wird der Iran im Fall des geringsten Angriffes die Öl- und Gasvorkommen der Region, an denen die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten ein berechtigtes Interesse haben, in Brand setzen. Kein Hafen oder Wirtschaftszentrum am Persischen Golf wäre dann sicher.