Das traditionelle Bundesratsreisli führt die Landesregierung dieses Jahr in den Heimatkanton von Bundespräsident Guy Parmelin. Zwischen Schlössern, Dorfplätzen und einem Familienbetrieb nimmt sich der Bundesrat Zeit für Gespräche, Selfies und Begegnungen mit der Bevölkerung.

Am Donnerstag startete der Bundesrat seine traditionelle Reise vor den Sommerferien. Dieses Jahr geht es in den Kanton Waadt.

Die schönsten Bilder Wenn die Bundesräte auf ihrem Reisli zu Selfie-Stars avancieren

Darum geht’s Das traditionelle Bundesratsreisli 2026 führte die Landesregierung durch den Kanton Waadt. Gastgeber Guy Parmelin zeigte seinen Kolleginnen und Kollegen seine Heimat.

Die Bundesrätinnen und Bundesräte präsentierten sich auch bei über 30 Grad gut gelaunt und nahbar. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit für Begegnungen und Selfies.

Bei sonnigem Wetter stand ein historisch geprägtes Programm im Mittelpunkt.

Der Bundesrat hat gestern seine traditionelle zweitägige Reise im Waadtland begonnen – dem Heimatkanton von Bundespräsident Guy Parmelin. Seit 1957 findet der Ausflug jeweils am Tag nach der letzten ordentlichen Bundesratssitzung vor der Sommerpause statt.

Seit 1961 führt die Reise in der Regel in den Heimatkanton der amtierenden Bundespräsidentin oder des amtierenden Bundespräsidenten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 33 Grad besuchte die Landesregierung zunächst das historische Schloss Lucens. Anschliessend ging es weiter zum Schloss Aubonne, wo der traditionelle Apéro mit der Bevölkerung stattfand. Zuvor traf der Bundesrat die Gemeinde- und Kantonsbehörden.

Am Nachmittag führte die Reise nach Gryon. Dort besuchten die Bundesrätinnen und Bundesräte einen traditionsreichen Familienbetrieb mit Bäckerei, Konditorei und Café. Sie backten selbst Brot und tauschten sich mit den Betreibern über die Herausforderungen des Handwerks und die wirtschaftlichen Perspektiven der Region aus.

Am heutigen Freitag setzt der Bundesrat seine Reise im Bezirk Aigle fort. Auf dem Programm steht unter anderem ein Treffen mit der Bevölkerung im Schloss Aigle.