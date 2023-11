Hatte Pflegerin Heather Dienst, starben die Patienten

Krankenpflegerin Heather Pressdee soll in Pennsylvania mehrere ihrer Patienten getötet haben. Pennsylvania Attorney General's office

Die Krankenpflegerin Heather Pressdee ist in den USA wegen zweifachen Mordes angeklagt. Sie selbst sagt aber, sie habe 19 Menschen auf dem Gewissen. Ihr Vorgehen war dabei laut Ermittlern «verstörend».

Sie soll Patienten Insulin gespritzt haben, die es gar nicht benötigten.

Sie selbst sagt, sie habe 19 Mal gemordet.

Das geforderte Strafmass steht noch nicht fest. In Pennsylvania ist die Todesstrafe noch legal. Mehr anzeigen

Ihre Waffe war das Insulin: Die US-Krankenpflegerin Heather Pressdee soll im Bundesstaat Pennsylvania zahlreichen Menschen die Medizin in hohen Dosen verabreicht haben – obwohl die meisten davon keine Diabetiker*innen waren.

Das Resultat: Mindestens zwei Menschen starben an der tödlichen Spritze. Mindestens ein anderer Patient musste in die Notaufnahme. Sie selbst sagt allerdings laut «People.com», dass sie 19 Menschen umgebracht habe.

Die Staatsanwaltschaft hat zurzeit in zwei Fällen wegen Mordes Anklage erhoben, in 17 anderen wegen versuchten Mordes. Insgesamt wissen die Behörden von 17 Menschen, die während ihrer Schichten starben. Derzeit sollen Ermittlungen zeigen, ob noch mehr Mordanklagen erhoben werden.

Heather Pressdee war als Veterinär-Assistentin tätig

Heather Pressdee war von 2018 bis zu ihrer Verhaftung im Mai 2023 bei elf Pflegediensten tätig. Bei mindestens fünf soll sie ihre tödliche Masche durchgeführt oder zumindest versucht haben. «Die Anschuldigungen sind verstörend», sagt Staatsanwältin Michelle Henry zur «New York Post». «Man kann nicht fassen, dass eine Krankenpflegerin, die für das Wohlergehen ihrer Patienten verantwortlich ist, diesen systematisch schadet.»

Vor ihrer Tätigkeit als Krankenpflegerin arbeitete Pressdee als Veterinär-Assistentin. Ihre Hauptaufgabe dabei: Die Einschläferung von Haustieren. Laut dem ehemaligen Polizei-Ermittler Tim Braun, der etwa den mörderischen Krankenpfleger Charles Cullen stellen konnte, könne das für Pressdee wie ein Training gewesen sein. «Sie experimentierte im Wesentlichen jahrelang, bevor sie zu Menschen überging», sagte er zu Fox News.

Eine andere Mord-Serie schaffte es auf Netflix

Charles Cullen tötete über 16 Jahre als Pfleger mindestens 29 Menschen. Der Fall wurde von Netflix mit dem Titel «The Good Nurse» verfilmt.

Noch hat die Staatsanwaltschaft in Pennsylvania nicht bekannt gegeben, welches Strafmass sie für Pressdee fordert. In dem US-Bundesstaat ist die Todesstrafe immer noch legal. Laut ihrem Anwalt James DePasquale kooperiere die Ex-Krankenpflegerin mit den Behörden, um dieser Höchststrafe zu entgehen. Seit 1999 gab es in Pennsylvania keine Hinrichtung mehr.