Wo hält die S14 nach Hinwil? Am Montagmorgen kommt es bei der SBB am HB in Zürich zu lästigen Fehlermeldungen. Bild: blue News

Immer wieder sind auf den SBB-Bildschirmen an Bahnhöfen und in Zügen Windows-Fehlermeldungen zu sehen. So auch am Montagmorgen am HB Zürich. Das Problem ist die Verknüpfung zu vieler Bildschirme, erklärt die SBB.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fehlermeldung statt Haltestellenanzeige: Am Montagmorgen blockieren Windows-Fehlermeldungen etliche Bildschirme am HB Zürich.

Das bekannte Windows-Problem betrifft die SBB, weil sie an Bahnhöfen sehr viele Bildschirme gleichzeitig mit Informationen füttern muss.

Das Unternehmen ist sich der «kurzzeitigen» Probleme bewusst. Mehr anzeigen

Zürich Hauptbahnhof, 07.35 Uhr: Wer als Pendler am Montagmorgen auf Gleis 33/34 auf den Zug wartet, sieht am Anzeigepanel eine Fehlermeldung. Zwar sind die Abfahrtszeiten der S-Bahnen und Intercitys noch erkennbar, dominiert wird der Bildschirm aber von einer lästigen Windows-Meldung, die man höchstens von zu Hause kennt: «Der Computer hat nicht genügend Arbeitsspeicher».

Das System scheint überlastet und vermeldet: «Damit die Programme ordnungsgemäss ausgeführt werden, müssen Sie den erforderlichen Arbeitsspeicher wiederherstellen, indem Sie alle Dateien speichern und dann alle geöffneten Programme schliessen und neu starten.»

Am Montagmorgen streiken etliche Bildschirme am HB Zürich. Bild: blue News

Bekanntes Windows-Problem

Der Grund, weshalb eine solche Meldung nicht nur im Büro, sondern auch auf SBB-Bildschirmen ersichtlich werden kann, ist simpel. Auch die Schweizer Bundesbahn benutzt Computer und kämpft bei der Arbeitsspeicher-Meldung mit einem bekannten Windows-Problem.

«Schuld ist vermutlich der standardmässig zu klein bemessene Systemzwischenspeicher, der «Desktopheap»», schreibt das Technikmagazin «Chip» auf seiner Website. Diesen «Desktopheap» verwendet Windows auf seinen Computern für die Verwaltung der geöffneten Fenster. Sind zu viele davon offen, gibt es Probleme. Da die SBB an ihren Bahnhöfen eine sehr grosse Anzahl an Bildschirmen steuern muss, kann es sein, dass genau dieser Fall eintritt.

In einer Mitteilung erklärt das Unternehmen gegenüber blue News: «Die Abfahrtsmonitore beziehen die wiedergegebenen Informationen von einem Windows-Computer. Daher kann es passieren, dass Systemmeldungen kurzzeitig ersichtlich sind. Die auf dem Foto ersichtliche Meldung wurde zwischenzeitlich entfernt. Wir bitten die Reisenden um Entschuldigung.»