Seit einer Woche wird die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst, die Polizei geht von einer Entführung aus. Ein Verdächtiger wurde bisher nicht ermittelt. Erneut richten Guthrie und ihre Geschwister einen verzweifelten Appell an den oder die Kidnapper.

Ermittler gehen davon aus, dass die 84-jährige Nancy Guthrie aus ihrem Haus nahe Tucson entführt wurde. Es gibt Blutspuren, mutmassliche Erpresserschreiben, aber bislang keine identifizierten Verdächtigen.

Die Sorge um den Gesundheitszustand der Vermissten wächst, da sie auf lebenswichtige Medikamente angewiesen ist, während FBI und lokale Behörden die Ermittlungen intensivieren. Mehr anzeigen

Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter mit einer weiteren Botschaft an den oder die Entführer gewandt.

Die Familie sei bereit, Lösegeld für die unversehrte Rückkehr ihrer Mutter zu zahlen, sagte Guthrie in einem Video, das am Samstag auf ihrem Instagram-Account verbreitet wurde. «Wir haben eure Nachricht erhalten und verstehen sie. Wir flehen euch jetzt an, unsere Mutter zu uns zurückzubringen, damit wir mit ihr feiern können», ergänzte die von ihren Geschwistern flankierte Moderatorin. «Nur so werden wir Frieden finden. Sie ist für uns sehr wertvoll, und wir werden zahlen.»

Guthrie bezog sich auf eine Nachricht, die am Freitagnachmittag (Ortszeit) an den in Tucson im Bundesstaat Arizona ansässigen Fernsehsender KOLD geschickt wurde, wie ein Sprecher des FBI-Büros in Phoenix erklärte. KOLD bestätigte, an diesem Tag eine E-Mail im Zusammenhang mit dem Fall Guthrie erhalten habe. Details zum Inhalt wollte der Sender unter Verweis auf laufende Ermittlungen des FBI nicht preisgeben.

Mutmassliche Erpresserschreiben verschickt

Der Sender war eines von mehreren Medienhäusern, die in der Woche mutmassliche Erpresserschreiben für Guthries Mutter Nancy erhielten. In mindestens einem Schreiben wurden Lösegeld gefordert und Fristen gesetzt. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag wollten Vertreter von Strafverfolgungsbehörden die Echtheit der Botschaften nicht bestätigen. Alle Hinweise würden aber sorgfältig geprüft. In einem der Schreiben sei auf die Apple Watch von Nancy Guthrie und ein besonderes Merkmal ihres Grundstücks verwiesen worden, hiess es zudem.

Nach Einschätzung von Ermittlern wurde die 84-Jährige am vergangenen Wochenende aus ihrem Anwesen in der Nähe von Tucson entführt. Im Eingangsbereich des Hauses sei eine Blutspur entdeckt worden, die mittels DNA-Test eindeutig Nancy Guthrie zugeordnet worden sei, sagte der Sheriff von Pima County, Chris Nanos.

Keine Aufnahmen von der Überwachungstechnik

Ermittler fanden auch heraus, dass die Türklingel-Kamera am Anwesen abgeschaltet war. Zudem habe eine Software Minuten später potenziell verdächtige Bewegungen auf dem Grundstück registriert. Da Nancy Guthrie aber kein aktives Abonnement für die Technik gehabt habe, könne man auf die Aufnahmen nicht zugreifen, erklärte Nanos der Nachrichtenagentur AP. Die Ermittler hätten die Hoffnung nicht aufgegeben, die Kameraaufnahmen doch noch zu sichern.

«Ich wünschte, Technologie wäre so einfach, wie wir glauben, nach dem Motto: Hier ist ein Bild, hier ist der Übeltäter. Aber dem ist nicht so», ergänzte Nanos. «Es gibt Informationen, die uns von diesen Technikfirmen übermittelt werden, mit dem Hinweis: «Das ist alles, was wir haben, und mehr können wir nicht bekommen.»

Bekommt Guthries Mutter ihre Medikamente?

Unterdessen wächst die Sorge um den Gesundheitszustand von Nancy Guthrie. Sie muss nach Behördenangaben täglich lebenswichtige Medikamente einnehmen. Sie soll demnach einen Herzschrittmacher haben und an Bluthochdruck sowie Herzproblemen leiden. «Ich kann mir vorstellen, dass sich ihr Zustand von Tag zu Tag verschlechtert», sagte Nanos. «Sie braucht Medikamente. Und ich habe keine Möglichkeit zu wissen, ob sie diese Medikamente auch bekommt.»

Savannah Guthrie gehört beim Sender NBC zum Moderatorenteam der Sendung «Today».

Das Verschwinden ihrer Mutter hat in den USA grosse Anteilnahme ausgelöst. Auch Präsident Donald Trump schaltete sich ein und erklärte, er habe die Bundesbehörden angewiesen, die Ermittlungen zu unterstützen. Die Videobotschaft von Savannah Guthrie und ihren Geschwistern war bereits die dritte seit dem Verschwinden ihrer Mutter.