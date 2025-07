Für 180 Quadratmeter musst du 10'450 Franken pro Monat bezahlen. Homegate

10'450 Franken pro Monat – die derzeit teuerste Mietwohnung in Basel. Ein Architekturcheck zeigt: viel Luxus, aber nicht alles überzeugt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Basel wird aktuell die teuerste Mietwohnung auf Homegate angeboten: eine 5.5-Zimmer-Maisonette mit 180 m², vier Bädern und zwei Dachterrassen für 10’450 Franken monatlich.

Trotz Luxusausstattung und Rheinblick kritisiert das Architekturportal Architektur Basel die Raumaufteilung als überdimensioniert, unpraktisch und akustisch wenig idyllisch.

Mit 697 Franken pro Quadratmeter liegt der Mietpreis deutlich über dem Niveau vergleichbarer Objekte – das Fazit der Experten: spektakulär, aber nicht durchgängig stimmig. Mehr anzeigen

Luxus mit Rheinblick? Aber bitte mit Dachterrasse! An der Oetlingerstrasse 2, mitten im aufstrebenden Matthäusquartier in Basel, wird derzeit eine Fünfeinhalb-Zimmer-Maisonettewohnung der Extraklasse angeboten – für satte 10’450 Franken pro Monat. Damit ist sie die aktuell teuerste Mietwohnung auf Homegate in Basel.

Verwaltet wird das Objekt von der JP IA AG im Verwaltungsrat: die Stararchitekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Architektur Basel hat die Wohnung unter die Lupe genommen – und stellt kritische Fragen zum Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die «Basler Zeitung» berichtet.

Luxus auf 180 Quadratmetern – aber für wen?

Mit 180 m² Wohnfläche, 4 Bädern, 3 Schlafzimmern, einem weitläufigen Wohn- und Essbereich und gleich zwei Dachterrassen (60 und 62 m²) lässt das Inserat keine Superlative aus: «elegantes Wohngefühl», «urlaubsähnliche Atmosphäre», «viel Tageslicht».

Doch der «Grundrisscheck» von Architektur Basel bringt Ernüchterung: «Nicht von schlechten Eltern» sei der Blick, aber der Wohnraum wirke stellenweise überdimensioniert, die Badezimmer unpraktisch verteilt. Von «dunklen Ecken» und «langen Gängen» ist die Rede.

Rheinromantik trifft Realität

Die direkte Rheinnähe – laut Inserat ein Plus für «Outdoor-affine Stadtmenschen» – sei laut dem Architekturportal nicht nur idyllisch. Im Sommer werde es laut. «Nirgends in Basel tummeln sich mehr Menschen als am Rhein», heisst es nüchtern. Und auch das «ruhige Wohngefühl» könne da schon mal baden gehen.

Pro Quadratmeter verlangt der Vermieter 697 Franken – ein bisheriger Rekordwert in Basel. Auch die Vergleichsobjekte – etwa eine ähnlich grosse Wohnung an der Römergasse für 7400 Franken – liegen deutlich darunter.

Fazit der Architekturrecherche: viel Platz, viel Aussicht, viel Geld – aber nur bedingt überzeugende Raumaufteilung. Das Highlight? Ein spektakuläres Dachzimmer. Der Rest: «gemischte Gefühle».