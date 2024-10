Die Wohnung kostet 1,8 Millionen Franken. engelvoelkers.com

Der Preis-Wahnsinn für Immobilien in der Stadt Zürich geht weiter. Ein Immobilienunternehmen schreibt jetzt eine Wohnung für 1,8 Millionen Franken aus. Der Haken: die Wohnung hat nur ein Zimmer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine ein-Zimmer- und ein-bade Zimmer-Wohnung in Zürich-Wollishofen wird von Engel & Völkers für 1,8 Millionen Franken angeboten.

Die steigenden Immobilienpreise in Zürich machen auch Mietwohnungen unbezahlbar, wie ein Inserat für eine 3,5-Zimmer-Wohnung zeigt, die 9.300 Franken monatlich kostet.

Auch andere Immobilien, wie eine 87 m² Wohnung in der Innenstadt für 1,85 Millionen Franken, verdeutlichen die drastische Preisentwicklung. Mehr anzeigen

Die Immobilienfirma Engel & Völkers schiesst mit ihrem Inserat für eine Wohnung den Vogel ab.

Wie «Inside Paradeplatz» schreibt, soll eine Wohnung in Wollsihofen Zürich mit einem Zimmer und einem Badezimmer 1,8 Millionen Franken kosten. Dazu kann man sich einen Garagenplatz für satte 80'000 Franken dazu kaufen. Die Wohnung hat eine Fläche von 67 Quadratmetern. Somit kostet ein Quadratmeter 27'000 Franken.

Modern, dennoch teuer: Die Wohnung in Wollishofen soll 1.8 Millionen Franken kosten. engelvoelkers.com

Engel & Völker bewerben die Wohnung auf ihrer Seite: «Traumhaftes Bijoux mit See- und Panorama-Sicht», und weiter im Inserat: «Ein Investment der besonderen Art für ein gutes Leben.»

Auch Mieten ssteigen drastisch

Das Miet- und Kaufpreise in der Stadt Zürich in die Höhe schiessen, ist schon seit längerem bekannt. Wollishofen war lange dafür bekannt, Wohnungen für erschwingliche Mieten anzubieten. Das ist vorbei.

So sorgte kürzlich ein anderes Inserat für eine Wohnung in der Stadt für Schlagzeilen. Es hiess: «Grosszügige 3.5-Zimmer-Gartenwohnung mit Weitblick» – und das für 9300 Franken im Monat. Die Wohnfläche betrug 110 Quadratmeter. Wer kann sich das leisten?

Ein zweites Inserat auf der Immo-Seite Engel & Völkers sticht ebenfalls ins Auge. An der Unterstrasse, also in der Innenstadt soll eine 87 Quadratmeter Wohnung, ebenfalls mit einem Bade- und Schlafzimmer, 1.85 Millionen Franken kosten. Würde man die Terasse, die 50 Quadratmeter beträgt, nicht einberechnen, kostet ein Quadratmeter über 21'000 Franken.