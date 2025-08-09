Durch Lebensmittelverschwendung gehen wertvolle Ressourcen wie Ackerland, Wasser und Energie verloren. (Archivbild) Keystone

Schweizerinnen und Schweizer verursachen jährlich 2,8 Millionen Tonnen Food Waste. Das schreibt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mit Bezug auf eine Studie der ETH.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Herr und Frau Schweizer verursachen pro Jahr einen Food Waste von 330 Kilogramm pro Person.

Doch nicht alles wird weggeschmissen.

Die Verschwendung kann beim Anbau, der Verarbeitung, dem Verkauf sowie beim Konsum passieren.

Die grösste negative Umweltwirkung haben Fleisch, Kaffee- und Kakaobohnen. Mehr anzeigen

2,8 Millionen Tonnen Food Waste pro Jahr entsprechen rund 330 Kilogramm an vermeidbaren Lebensmittelverlusten pro Person und Jahr. Die Verschwendung kann dabei beim Anbau, der Verarbeitung, dem Verkauf sowie beim Konsum passieren.

Allerdings sind nicht alle Lebensmittel gleich relevant für das Klima. «Die Umweltbelastung einer Tonne Food Waste variiert stark, je nachdem aus welchen Produkten sie sich zusammensetzt und wo in der Wertschöpfungskette sie anfällt», schreibt das Bafu.

Die grösste Umweltwirkung haben beim Lebensmittelverlust demnach Fleisch, Kaffee- und Kakaobohnen. Auch Butter, Eier, Käse, Fisch, Öle sowie per Flugzeug importierte Produkte tragen massgeblich zum CO 2 -Abdruck der Schweiz bei. Ins Gewicht fallen aber auch nicht verwertete Früchte, Gemüse und Backwaren, da diese im grossen Stil weggeworfen werden.

Um Food Waste zu vermeiden, empfiehlt WWF Schweiz unnötige Einkäufe zu vermeiden, Reste zu verwerten und Lebensmittel richtig zu lagern.