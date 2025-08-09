  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

2,8 Millionen Tonnen Die Schweizer verschwenden pro Jahr haufenweise Lebensmittel

sda/tgab

9.8.2025 - 20:06

Durch Lebensmittelverschwendung gehen wertvolle Ressourcen wie Ackerland, Wasser und Energie verloren. (Archivbild)
Durch Lebensmittelverschwendung gehen wertvolle Ressourcen wie Ackerland, Wasser und Energie verloren. (Archivbild)
Keystone

Schweizerinnen und Schweizer verursachen jährlich 2,8 Millionen Tonnen Food Waste. Das schreibt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mit Bezug auf eine Studie der ETH.

Keystone-SDA, sda/tgab

09.08.2025, 20:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Herr und Frau Schweizer verursachen pro Jahr einen Food Waste von 330 Kilogramm pro Person.
  • Doch nicht alles wird weggeschmissen.
  • Die Verschwendung kann beim Anbau, der Verarbeitung, dem Verkauf sowie beim Konsum passieren.
  • Die grösste negative Umweltwirkung haben Fleisch, Kaffee- und Kakaobohnen.
Mehr anzeigen

2,8 Millionen Tonnen Food Waste pro Jahr entsprechen rund 330 Kilogramm an vermeidbaren Lebensmittelverlusten pro Person und Jahr. Die Verschwendung kann dabei beim Anbau, der Verarbeitung, dem Verkauf sowie beim Konsum passieren.

Allerdings sind nicht alle Lebensmittel gleich relevant für das Klima. «Die Umweltbelastung einer Tonne Food Waste variiert stark, je nachdem aus welchen Produkten sie sich zusammensetzt und wo in der Wertschöpfungskette sie anfällt», schreibt das Bafu.

Die grösste Umweltwirkung haben beim Lebensmittelverlust demnach Fleisch, Kaffee- und Kakaobohnen. Auch Butter, Eier, Käse, Fisch, Öle sowie per Flugzeug importierte Produkte tragen massgeblich zum CO2-Abdruck der Schweiz bei. Ins Gewicht fallen aber auch nicht verwertete Früchte, Gemüse und Backwaren, da diese im grossen Stil weggeworfen werden.

Um Food Waste zu vermeiden, empfiehlt WWF Schweiz unnötige Einkäufe zu vermeiden, Reste zu verwerten und Lebensmittel richtig zu lagern.

Mehr zum Thema

Lebensmittel. Schweizer würden mehr bezahlen, um Food Waste zu reduzieren

LebensmittelSchweizer würden mehr bezahlen, um Food Waste zu reduzieren

Helfen Steuergeschenke?. In der Schweiz landet viel zu viel Essen im Abfall

Helfen Steuergeschenke?In der Schweiz landet viel zu viel Essen im Abfall

Recycling statt Puff im Abfallsack. So entsorgst du richtig – und erhältst keine Busse

Recycling statt Puff im AbfallsackSo entsorgst du richtig – und erhältst keine Busse

Meistgelesen

Erstes Lovemobil am Ziel +++ Wasserpistolen mit fragwürdiger Munition +++ Verkaufsschlager nicht ganz jugendfrei
Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich
Fluch besiegt: St.Gallen lässt Winterthur keine Chance
Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine
Ibayi gleicht vor der Pause aus