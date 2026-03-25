Kurz vor einer Mitteilung von Donald Trump haben Händler grosse Summen auf dem Ölmarkt eingesetzt. Wie «Investing.com» berichtet, wurden rund 580 Millionen Dollar investiert – etwa 15 Minuten bevor Trump auf Truth Social von «produktiven Gesprächen» mit Teheran sprach.
Zwischen 06.49 und 6.50 Uhr New Yorker Zeit wechselten rund 6’200 Futures-Kontrakte für Brent- und WTI-Öl den Besitzer. Gleichzeitig nahmen auch die Handelsvolumen zu. Kurz danach stiegen auch die Futures auf den S&P 500.
Der Beitrag von Trump löste deutliche Marktbewegungen aus. Die Ölpreise fielen stark: WTI sank von über 98 Dollar auf rund 89,50 Dollar. Gleichzeitig legte der S&P 500 um 1,05 Prozent zu.
Absolute bombshell. Data reveals someone made a massive 580 MILLION dollar trade on oil exactly 15 minutes BEFORE Donald Trump posted his tweet about pausing the Iran war. Someone on the inside just made a life changing fortune. The corruption is blatant. pic.twitter.com/f4h4ChhJn4
Unklar ist, wer hinter den Transaktionen steht. Laut «Investing.com» ist nicht bekannt, ob eine oder mehrere Organisationen beteiligt waren.
Später widersprach Iran den Aussagen. Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf erklärte, es habe keine Gespräche zwischen Washington und Teheran gegeben.
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