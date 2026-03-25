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War das Insiderhandel? Vor Trump-Aussage – 580 Millionen in Ölmärkte investiert

Samuel Walder

25.3.2026

Nach Aussagen von US-Präsident Trump wurden grosse Transaktionen auf Öl gtätigt.
Nach Aussagen von US-Präsident Trump wurden grosse Transaktionen auf Öl gtätigt.
imago

Minuten vor einer Mitteilung von Donald Trump wurden auf dem Ölmarkt auffällig grosse Summen bewegt. Kurz danach reagierten die Märkte deutlich – und werfen nun Fragen auf.

Samuel Walder

25.03.2026, 11:19

25.03.2026, 11:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kurz vor einem Trump-Post zu angeblich «produktiven Gesprächen» mit Iran wurden ungewöhnlich grosse Ölmarkt-Transaktionen im Wert von rund 580 Millionen Dollar getätigt.
  • Nach der Veröffentlichung fielen die Ölpreise deutlich, während Aktienmärkte wie der S&P 500 anzogen.
  • Wer hinter den Trades steckt, ist unklar, zudem widersprach Iran später den behaupteten Gesprächen.
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Kurz vor einer Mitteilung von Donald Trump haben Händler grosse Summen auf dem Ölmarkt eingesetzt. Wie «Investing.com» berichtet, wurden rund 580 Millionen Dollar investiert – etwa 15 Minuten bevor Trump auf Truth Social von «produktiven Gesprächen» mit Teheran sprach.

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Zwischen 06.49 und 6.50 Uhr New Yorker Zeit wechselten rund 6’200 Futures-Kontrakte für Brent- und WTI-Öl den Besitzer. Gleichzeitig nahmen auch die Handelsvolumen zu. Kurz danach stiegen auch die Futures auf den S&P 500.

Der Beitrag von Trump löste deutliche Marktbewegungen aus. Die Ölpreise fielen stark: WTI sank von über 98 Dollar auf rund 89,50 Dollar. Gleichzeitig legte der S&P 500 um 1,05 Prozent zu.

Unklar ist, wer hinter den Transaktionen steht. Laut «Investing.com» ist nicht bekannt, ob eine oder mehrere Organisationen beteiligt waren.

Später widersprach Iran den Aussagen. Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf erklärte, es habe keine Gespräche zwischen Washington und Teheran gegeben.

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