Deshalb kostet dieses marode Zürcher Haus 6 Millionen Franken

Die Immobilienpreise in Zürich steigen seit Jahren unaufhörlich. Dass ein Einfamilienhaus in der Stadt mehrere Millionen Franken kostet, ist kaum noch eine Überraschung.
Doch das Angebot im Aussenquartier Witikon erstaunt selbst abgebrühte Zürcherinnen und Zürcher, wie der «Blick» berichtet: Ein stark renovierungsbedürftiges Haus soll für 6 Millionen Franken den Besitzer wechseln.
Das Objekt stammt aus dem Jahr 1952 und wurde offenbar seit Jahrzehnten kaum unterhalten. Das kleine Haus mit Garten wirkt veraltet und baufällig. Laut dem Bewertungsportal Realadvisor liegen die durchschnittlichen Preise in Witikon derzeit bei 15'330 Franken pro Quadratmeter. Bei einer Wohnfläche von 144 Quadratmetern ergäbe das einen Marktwert von rund 2,2 Millionen Franken – nur etwa ein Drittel des geforderten Preises.
Der Boden macht den Unterschied
Die eigentliche Attraktivität liegt nicht im Gebäude, sondern im Grundstück. «Bei diesem Grundstück handelt es sich um ein Bauland in der Zone W3», erklärt der Zürcher Luxusmakler Claude Ginesta (52), gegenüber «Blick». Hier dürfen drei Vollgeschosse plus ein Attikageschoss gebaut werden, die Ausnutzungsziffer liegt bei 90 Prozent. Das bedeutet: Fast die gesamte Fläche darf überbaut werden.
Ginesta betont, dass sich der Preis am Entwicklungspotenzial orientiere. Grundstücke mit solch hoher Ausnützung seien nicht mit normalen Einfamilienhaus-Parzellen zu vergleichen, die in der Regel nur eine Ausnützung von 40 bis 45 Prozent erlauben und damit deutlich günstiger gehandelt werden.
Das Objekt ist seit dem 4. August 2025 auf dem Markt. «Zielgruppe sind primär Projektentwickler», sagt Ginesta. Er rechnet damit, dass das Grundstück innerhalb von zehn bis zwölf Wochen verkauft wird. Witikon gelte als sehr begehrte Lage, entsprechend erwarte man ein grosses Interesse. Laut Verkaufsunterlagen erhält der Meistbietende den Zuschlag. Damit könnte der endgültige Preis sogar über den ausgeschriebenen 6 Millionen Franken liegen.
STORY: Vor dem mit Spannung erwarteten Ukraine-Gipfel in Washington haben sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent auf 24.299 Punkte, hielt sich aber in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Rekordhoch. Tim Oechsner, Steubing AG «Die Börse verarbeitet das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin vom Freitag. Die Ölpreise sind leicht fester heute Morgen im Handel und ohne konkrete Waffenruhe und ohne konkretes Friedensabkommen seitens des Kremlns sind natürlich auch die Rüstungsaktien im frühen Handel wieder gesucht. Renk, Hensold und Rheinmetall entsprechend leicht fester heute Morgen im frühen Handel.» Für Montag sind Gespräche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weissen Haus geplant. Dabei wird Selenskyj von führenden europäischen Politikern begleitet, darunter auch Kanzler Friedrich Merz. Für die Anleger steht aber nicht nur die Geopolitik im Fokus. «Wie geht es auch weiter an der Zinssenkungsfront? Die Anleger werden am Freitag nach Jackson Hole schauen, wo entsprechend US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede halten wird und Signale senden wird, wann und wie die erste Leitzinssenkung an den Märkten erwartet wird.» Bei den Einzelwerten stach SMA Solar mit einem Kursplus von 6,5 Prozent heraus. Die neuen US-Regelungen zur Förderung von Ökostrom-Projekten seien weniger restriktiv als befürchtet, schrieb der Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies. Das US-Finanzministerium hatte die Richtlinien am späten Freitagabend (MESZ) vorgelegt.
18.08.2025
Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus
STORY: Zeremonie im Weissen Haus am Freitag. Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sagte US-Präsident Donald Trump, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren. «Das ist wirklich eine grosse Freude für mich», so Trump. Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern. Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump. Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden. Sollte das Abkommen Bestand haben, wäre das ein Erfolg für die Trump-Regierung und dürfte Russland, das die Region als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet, verärgern. Schon in der kommenden Woche sollen der russische Präsident Wladimir Putin und Trump zu Gesprächen in Alaska zusammenkommen. Dabei soll es um die Beendigung von Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
09.08.2025
Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft
Der Abstand zwischen E-Auto und Verbrenner schrumpft: Der Preisunterschied der beliebtesten Modelle liegt aktuell unter 3.000 Euro – halb so viel wie noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Analyse von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer.
Grund sind sinkende Listenpreise und steigende Rabatte bei E-Autos, während Verbrenner teurer werden und weniger Rabatt bieten. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern derzeit praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent.
08.08.2025
