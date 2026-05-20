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Festnahme in Bulgarien Millionenbetrug? Schweizer Airline-Chef verhaftet 

Samuel Walder

20.5.2026

Bei der Airline handelt es sich um GP Aviation.
Bei der Airline handelt es sich um GP Aviation.
GP Aviation

Wegen mutmasslich nicht abgeführter Luftverkehrssteuern in Millionenhöhe ermitteln deutsche Behörden gegen einen Airline-Manager. Die Airline bezeichnet sich als Schweizer Airline.

Samuel Walder

20.05.2026, 15:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein schweizerisch-italienischer Manager wurde am 15. April in Bulgarien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert.
  • Er soll Luftverkehrssteuern nicht aufgeführt haben und das in Millionenhöhe. 
  • Laut bulgarischen Medien und Quellen von «aero telegraph» handelt es sich um den Gründer von GP Aviation. 
  • GP Aviation sitzt in Sofia, ist operativ stark auf Pristina ausgerichtet und bedient vor allem Diaspora-Strecken nach Deutschland und in die Schweiz. 
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Am 15. April wurde am Grenzübergang Gyueshevo ein Manager der bulgarischen Fluggesellschaft GP Aviation festgenommen. Er wollte von Nordmazedonien nach Bulgarien einreisen, wurde dort aber von der Polizei aufgehalten.

Der Grund: Die deutschen Behörden suchten seit Januar mit einem internationalen Haftbefehl nach ihm. Ihm wird vorgeworfen, Luftverkehrssteuern in Höhe von mindestens neun Millionen Euro nicht ordnungsgemäss abgeführt zu haben.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen schweizerisch-italienischen Staatsbürger. Bulgarien hat ihn inzwischen nach Deutschland ausgeliefert, wie mehrere bulgarische Medien berichten. Ein Gericht genehmigte die sofortige Überstellung. Laut diesen Berichten erklärte sich der Mann freiwillig mit der Auslieferung einverstanden.

Straftaten in 50 Fällen

Mehrere Quellen bestätigten gegenüber «aerotelegraph», dass es sich um den Gründer von GP Aviation handelt. Die Fluggesellschaft selbst reagierte bisher nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Damit bleibt offen, wie das Unternehmen die Vorwürfe bewertet und welche Rolle der Beschuldigte im fraglichen Zeitraum genau spielte.

Laut Gerichtsdokumenten, über die bulgarische Medien berichten, geht es um mutmassliche Straftaten in 50 Fällen. Der Zeitraum reicht von Januar 2021 bis Februar 2025. Die deutschen Behörden werfen dem Mann vor, Abgaben im Zusammenhang mit der Luftverkehrssteuer nicht korrekt geleistet zu haben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Abrechnung der Luftverkehrssteuer ist je nach Land unterschiedlich geregelt. Teilweise läuft sie automatisch über Buchungssysteme oder Handlingagenten, teilweise müssen Fluggesellschaften selbst aktiv werden und steuerlich registriert sein. In Deutschland gilt Letzteres. Wie es konkret zu den von den deutschen Behörden geltend gemachten mutmasslichen Ausständen bei GP Aviation kam, ist derzeit nicht bekannt.

Bezeichnet sich als schweizerisch geführte Firma

GP Aviation ist eine bulgarische Fluggesellschaft mit Sitz in Sofia. Im operativen Geschäft spielt jedoch Pristina eine zentrale Rolle. Von dort aus verbindet die Airline vor allem Ziele in Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern. Das Angebot richtet sich insbesondere an die kosovarisch-albanische Diaspora.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als schweizerisch geführte Firma. Viele Funktionen sitzen entsprechend auch in Zürich. Die Flotte besteht aus drei Boeing 737-400. Zusätzlich setzt GP Aviation mehrere Wet-Lease-Jets ein.

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