Jetzt spricht CEO Ermotti «Aktionäre fordern den Wegzug der UBS»

Sven Ziegler

30.9.2025

KEYSTONE

Der Bund will der UBS nach dem CS-Debakel strengere Kapitalvorgaben machen. Bankchef Sergio Ermotti sieht darin eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit – und reagiert auf Spekulationen über einen möglichen Umzug ins Ausland.

Der Streit zwischen dem Bund und der UBS verschärft sich. Nach der Rettung der Credit Suisse vor zwei Jahren will Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Grossbank mit zusätzlichen Eigenkapitalauflagen krisenfester machen. Die UBS wehrt sich nun öffentlich – an einer Medienkonferenz stellte CEO Sergio Ermotti klar: «Die Vorschläge des Bundes genügen leider nicht. Sie bestrafen uns unangemessen.»

Konkret geht es um eine mögliche Erhöhung des harten Kernkapitals um 24 Milliarden Dollar. Die UBS rechnet mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 2,5 Milliarden Dollar und warnt, dass dadurch Kredite teurer würden und die Realwirtschaft belastet würde.

Bund analysiert die Lage anders

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Diskussion um einen möglichen Wegzug der UBS. «Unsere Priorität ist, aus der Schweiz heraus eine global wettbewerbsfähige Bank zu sein», sagte Ermotti. Von der Bank selbst habe es aber «nie eine Drohung» gegeben, den Hauptsitz ins Ausland zu verlagern. Vielmehr habe der aktivistische Investor Cevian diese Option ins Spiel gebracht.

Der Bund sieht die Lage anders: Laut einem Gutachten würden die zusätzlichen Anforderungen die Bank lediglich mit rund 320 Millionen Franken pro Jahr belasten – ein Bruchteil der UBS-Schätzung. Zudem zeigten internationale Vergleiche, dass viele Länder bereits strengere Regeln kennen. Mehr Eigenkapital stärke das Vertrauen in den Finanzplatz, so die Argumentation.

Damit ist klar: Der Machtkampf zwischen Bundesrat und UBS geht in die nächste Runde – mit dem potenziellen Wegzug der Bank als heiklem Nebenschauplatz.

